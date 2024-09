900 laureati dell’Università di Udine al Graduation Day

Circa 5000 mila persone, di cui circa 900 laureati dell’Università di Udine accompagnati da familiari e amici, un centinaio di docenti e una cinquantina di volontari hanno partecipato al quarto Graduation Day dell’Ateneo friulano. L’evento che festeggia i laureati dell’ultimo anno si è svolto questo pomeriggio allo Stadio Friuli–Bluenergy Stadium a Udine.

Dopo i saluti del direttore amministrativo dell’Udinese, Alberto Rigotto, ad accogliere i laureati sono stati il rettore Roberto Pinton con il prorettore Andrea Cafarelli e il delegato per la didattica Agostino Dovier. Ad affiancarli, di volta in volta, dai direttori degli otto dipartimenti dell’Ateneo e dai coordinatori dei corsi di studio coinvolti.

Riscaldati dal sole e dall’entusiasmo dei parenti e degli amici sugli spalti, i laureati, partendo dalla curva nord, hanno sfilato a bordo campo per andare a ricevere, sotto la tribuna centrale, le pergamene e i riconoscimenti. Al termine della cerimonia il tradizionale e coreografico lancio del tocco da parte del rettore, dei docenti e dei laureati del sistema premiale.

Una giornata significativa che celebra la chiusura del percorso di studi e il conseguimento del titolo dei laureati tra ottobre 2023 e luglio 2024 e i migliori laureati con il sistema premiale.

«Il Graduation day – ha detto il rettore Roberto Pinton – è un momento speciale per tutta la comunità dell’Ateneo in cui mettiamo al centro i nostri laureati per festeggiarli e augurare loro un futuro ricco di soddisfazioni e di felicità. Siamo orgogliosi dei nostri studenti e laureati e cerchiamo sempre di trasmettere loro questo sentimento. A maggior ragione in una occasione unica come questa, in un contesto maestoso come lo stadio dell’Udinese che ringraziamo per la consueta splendida ospitalità».