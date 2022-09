A Bibione il weekend del fitness dal 16 al 18 settembre 2022

Bibione Beach Fitness: ritorna la più grande palestra a cielo aperto d’Europa

Più di 300 ore di lezione, 16 megapalchi allestiti sulla spiaggia e oltre 40 discipline impartite dai migliori presenter di fama internazionale. Si tratta di Bibione Beach Fitness, la convention open air del benessere fisico più frequentata d’Europa, che torna sulla spiaggia veneta dal 16 al 18 settembre per un weekend di pura adrenalina e divertimento, da condividere insieme a migliaia di appassionati.

L’edizione è la numero 17 (consecutiva) per il tradizionale appuntamento targato SportFelix – marchio italiano leader del turismo sportivo – che apre la stagione del fitness, portando in riva al mare le sue eccellenze e presentando in anteprima tutte le discipline che detteranno i nuovi trend.

Dal training dell’Esercito Italiano alla Pole Dance, fino all’Animal Flow. Equilibrio e forza sono i nuovi protagonisti dell’allenamento

L’agenda del fitness 2023 svela i suoi prossimi obiettivi a Bibione: non solo forma fisica, da quest’autunno l’allenamento mette al centro l’equilibrio di corpo e mente, per sentirsi più forti, in salute e sicuri di sé.

Trainer d’eccezione saranno gli istruttori del Reggimento Lagunari “Serenissimi” di Venezia – conosciuti anche come i “Marines italiani” – che guideranno le lezioni di Military Fitness, il percorso a ostacoli progettato dall’Esercito Italiano, con cui sfidare i propri limiti attraverso un autentico programma di addestramento utilizzato dai soldati in caserma, a casa o in missione all’estero.

Una novità assoluta per Bibione Beach Fitness, come saranno anche le sessioni di Animal Flow, la pratica che permette di riappropriarsi delle movenze primordiali dell’animale-uomo, e l’area dedicata alle discipline acrobatiche e aeree. Prima tra tutte la Pole Dance: l’arte che combina forza fisica e sensualità arriverà infatti “on the beach” insieme a vere campionesse della disciplina.

Francesca Piccinini, ospite speciale tra fitness e volley

E proprio in tema di campionesse, a calcare i palchi di Bibione Beach Fitness sarà anche Francesca Piccinini. Nella giornata di sabato, l’ex pallavolista della nazionale azzurra si unirà ad alcune divertenti lezioni a ritmo di musica, per poi raggiungere i campi della AeQuilibrium Beach Volley Marathon, il torneo open di specialità più conosciuto e partecipato al mondo, che si terrà negli stessi giorni a Bibione.

Uno spettacolo imperdibile, che farà incontrare sulla stessa spiaggia oltre 6mila tra beachers e cultori del fitness, per un’unica grande festa dello sport.