A Campoformido al via la posa della nuova in fibra ottica

Circa 2.800 unità immobiliari saranno raggiunte dalla rete in fibra ottica di ultima generazione grazie all’intervento promosso da FiberCop, gestore dell’infrastruttura digitale, in stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale della città del Trattato.

L’intervento, illustrato durante un incontro tecnico tenutosi in municipio alla presenza dei referenti di FiberCop e del Sindaco Massimiliano Petri, riguarda la realizzazione di una rete FTTH (Fiber To The Home) che porterà la fibra ottica fino alle abitazioni per rendere disponibili collegamenti con velocità fino a 2,5 Gigabit al secondo. Si tratta di un progetto autonomo interamente finanziato da FiberCop.

«Siamo di fronte a un’opera importante che guarda al futuro del nostro Comune – ha dichiarato il Sindaco Massimiliano Petri –. La fibra ottica rappresenta una risorsa strategica per famiglie, imprese e servizi pubblici. Fornire una connessione veloce significa essere competitivi ed avere servizi efficienti nelle nostre abitazioni sempre più tecnologiche».

L’avvio del cantiere, a seguito delle necessarie autorizzazioni, è previsto per il mese di maggio 2025, con termine dei lavori entro la fine dell’anno. Le attività interesseranno inizialmente le frazioni di Basaldella e Villa Primavera, per poi proseguire a Campoformido e Bressa, con l’obiettivo di garantire una copertura capillare e migliorare l’accesso alla connettività anche nelle aree oggi meno servite.

«Grazie agli ingenti investimenti fatti da FiberCop e alla collaborazione con l’Amministrazione comunale, Campoformido rientra in un ambizioso progetto che si propone di realizzare su tutto il territorio nazionale una rete interamente in fibra – ha affermato Luca Zara, Responsabile Field Operations Line Friuli Venezia Giulia di FiberCop –. Dallo smart working alla telemedicina, fino ai servizi per le smart city: la nuova infrastruttura abiliterà la fruizione di servizi avanzati in grado di migliorare la qualità della vita dei cittadini, contribuendo alla crescita dell’economia locale».

Durante l’incontro, l’Amministrazione e FiberCop hanno condiviso che l’esecuzione delle opere venga attentamente coordinata con i lavori già programmati sulla viabilità comunale, come il rifacimento della segnaletica orizzontale e i ripristini del manto stradale, per evitare sovrapposizioni e inutili sprechi di risorse. È stata inoltre condivisa la possibilità di utilizzare, dove tecnicamente possibile, l’infrastruttura dell’illuminazione pubblica, in modo da ridurre la necessità di scavi a cielo aperto.

Le attività di posa saranno a basso impatto: FiberCop ha confermato l’impiego della nuova tecnica chiamata “microtrincea”, una lavorazione innovativa che prevede l’inserimento dei cavi in una fessura larga appena 2,5 centimetri, con chiusura immediata e minime interferenze con la viabilità. L’Amministrazione comunale e FiberCop hanno concordato aggiornamenti costanti sull’avanzamento del cantiere, in modo da poter informare puntualmente la popolazione sui lavori in corso nelle varie zone del territorio.

Una volta completata, la rete sarà resa disponibile a tutti gli operatori di telecomunicazioni. L’utente finale potrà rivolgersi al proprio operatore di fiducia per l’attivazione del servizio che rappresenta un importante potenziamento della connettività a disposizione.

Il Comune di Campoformido seguirà da vicino tutte le fasi dell’intervento, raccogliendo segnalazioni e richieste da parte dei cittadini, e mantenendo un dialogo costante con i tecnici incaricati per garantire la buona riuscita del progetto