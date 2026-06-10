A Fagagna nel fine settimana BachRock Bassoon Quartet, il Mago Casanova e la Roma Tre Orchestra

Prende il via il primo fine settimana di appuntamenti di “Vittoria Estate – La musica che rinfresca”, rassegna organizzata dall’associazione Rime Mute, in collaborazione con il Comune di Fagagna, che proporrà nei fine settimana di giugno al Teatro Vittoria e in Piazza Marconi della località collinare spettacoli accessibili e di qualità, capaci di intrecciare musica classica, jazz, teatro musicale, illusionismo, lirica e danza in un’atmosfera informale e accogliente. Particolarità della rassegna riguarda i biglietti per gli spettacoli, che avranno un prezzo simbolico di 5 Euro, nei quali è incluso un buono per una pallina di gelato alla Gelateria San Giacomo di Fagagna. Tre saranno gli appuntamenti del primo fine settimana del calendario.

Si comincia venerdì 12 giugno alle 20.45 sulla terrazza del Teatro Vittoria, con il BachRock – Bassoon Quartet, progetto artistico che mette al centro uno strumento raramente protagonista: il fagotto. Sul palco Alessandro Bressan, Geovanny De Bock, Manuel Cester e Paolo Dreosto, quattro fagottisti attivi in importanti realtà orchestrali italiane ed europee, daranno vita a un percorso musicale sorprendente, dove le architetture di Bach dialogheranno con Vivaldi, con incursioni inattese fino all’universo dei Queen. Un concerto che attraversa secoli e linguaggi differenti, valorizzando tutte le potenzialità timbriche e narrative del fagotto in uno spettacolo originale e ricco di energia.

Sabato 13 giugno, sempre al Teatro Vittoria alle 21.00, spazio invece a uno degli appuntamenti più curiosi e trasversali della rassegna con Antonio Casanova e il suo spettacolo “Incantesimi. La musica non è mai stata così magica”. Volto amatissimo della televisione italiana e storico illusionista, Casanova presenterà al pubblico il lato forse meno conosciuto del proprio percorso artistico: quello musicale. Lo spettacolo unirà pianoforte, illusionismo e racconto in un viaggio ispirato alle figure di Frédéric Chopin e Robert-Houdin, padre della magia moderna. Una proposta pensata per famiglie, appassionati e curiosi, resa ancora più significativa dalla finalità benefica: il concerto sarà a ingresso libero con offerta e il ricavato della serata contribuirà all’acquisto di un’ambulanza pediatrica per l’ospedale di San Daniele del Friuli.

A chiudere il weekend, domenica 14 giugno (Teatro Vittoria, 20.45) sarà “Le Rossini Comique”, raffinato omaggio all’universo teatrale di Gioachino Rossini. Sul palco la direzione di Biagio Micciulla guiderà la Roma Tre Orchestra insieme ai soprani Yoojing Jeong e Martina Parravano in un programma brillante che alternerà ouverture celebri, arie, duetti e pagine cameristiche del compositore pesarese. Un concerto pensato per avvicinare il pubblico alla lirica attraverso leggerezza, ironia e grande virtuosismo, restituendo tutta la modernità e l’eleganza del teatro rossiniano.

Per informazioni e acquisto biglietti chiamare il Teatro Vittoria al numero di telefono +39 352 0530058.