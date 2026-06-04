A Fagagna tre weekend di spettacoli fra musica, teatro, danza e magia

nuova rassegna culturale organizzata dall’associazione Rime Mute, in collaborazione con il Comune di Fagagna, con un calendario di sette appuntamenti in programma nel mese di giugno al Teatro Vittoria di Fagagna. Un progetto pensato per animare l’inizio dell’estate con spettacoli accessibili e di qualità, capaci di intrecciare musica classica, jazz, teatro musicale, illusionismo, lirica e danza in un’atmosfera informale e accogliente.

Gli eventi si svolgeranno all’interno del teatro, sull’antistante Piazza Marconi sul suggestivo terrazzone del teatro stesso, trasformato per l’occasione in uno spazio scenico all’aperto dedicato all’incontro tra artisti e pubblico. In caso di maltempo gli spettacoli si terranno nella sala interna del teatro. La rassegna punta a coinvolgere appassionati, famiglie e curiosi, proponendo esperienze artistiche trasversali e accessibili anche ai più giovani: il biglietto d’ingresso avrà infatti il prezzo simbolico di soli cinque euro e comprenderà un buono per una pallina di gelato alla Gelateria San Giacomo, mentre i ragazzi sotto i 16 anni entreranno gratuitamente ricevendo anch’essi il gelato in omaggio.

Il programma si aprirà venerdì 12 giugno con il BachRock Bassoon Quartet, originale formazione composta da quattro fagottisti professionisti che proporranno un repertorio sorprendente capace di attraversare Bach, Vivaldi, opera, musiche da film e perfino i Queen. Sabato 13 giugno arriverà invece Antonio Casanova, volto noto della televisione italiana, con “Incantesimi. La musica non è mai stata così magica”, spettacolo che unirà illusionismo e musica in un omaggio a Chopin e alla grande tradizione romantica. La serata, a ingresso gratuito, avrà finalità benefica: il ricavato sarà infatti destinato all’acquisto di un’ambulanza pediatrica per l’ospedale di San Daniele del Friuli.

Domenica 14 giugno il primo weekend si chiuderà con “Le Rossini Comique”, concerto della Roma Tre Orchestra dedicato alle più celebri pagine rossiniane, tra ouverture, arie e momenti di brillante teatro musicale interpretati da giovani musicisti e cantanti dell’ensemble.

Il secondo fine settimana prenderà il via venerdì 19 giugno con “Chat Noir – Café Chantant”, spettacolo prodotto dal Teatro Miela e dal Conservatorio Tartini con la regia di Marta Chiusso. Ambientato nel celebre cabaret parigino delle avanguardie artistiche tra Ottocento e Novecento, lo spettacolo mescolerà musica, danza, teatro e suggestioni ispirate a Edgar Allan Poe in un raffinato gioco tra ironia e inquietudine.

Sabato 20 giugno Fagagna celebrerà invece la Notte Romantica dei Borghi più belli d’Italia con un doppio appuntamento a ingresso gratuito. Alle 18.00 il giovane pianista Pietro Fresa proporrà un recital dedicato a Schumann e Rachmaninoff, mentre alle 21.00 andrà in scena “Inseguendo quel suono”, spettacolo-concerto dedicato a Ennio Morricone scritto e interpretato da Alessandro De Rosa, biografo ufficiale del Maestro, accompagnato dai musicisti Fausto Beccalossi e Claudio Farinone.

La rassegna si concluderà con due serate dedicate alla grande musica strumentale. Venerdì 26 giugnoil pianista Mauro Costantini e il chitarrista Denis Biason saranno protagonisti di “Exercices de style”, raffinato incontro tra jazz e repertorio classico costruito sull’improvvisazione e sulla contaminazione stilistica. Sabato 27 giugno spazio invece al virtuosismo violinistico con la violinista Romana Stella Canocchi e il pianista Matteo Di Bella, impegnati in un programma che attraverserà alcune delle pagine più celebri della tradizione classica europea.

«“Vittoria Estate – La musica che rinfresca” è un’occasione per vivere il Teatro Vittoria come uno spazio aperto, accogliente e condiviso, capace di unire qualità artistica e partecipazione. Questa rassegna pensata l’associazione Rime Mute, che in collaborazione con l’Amministrazione Comunale dal 2026 si occupa della gestione del nostro teatro, propone un programma ricco e trasversale, che attraversa generi e linguaggi diversi: dalla musica classica al jazz, dal teatro musicale all’illusionismo, con appuntamenti pensati per coinvolgere pubblici di tutte le età. In un periodo in cui è importante tornare a condividere momenti di socialità e partecipazione, “Vittoria Estate” rappresenta anche un investimento sul valore culturale e umano del nostro territorio. Ringrazio l’ associazione per il lavoro svolto ed invito tutti a partecipare e a lasciarsi sorprendere da un cartellone originale e di grande qualità, immersi nell’atmosfera speciale delle serate estive di Fagagna.». Ha commentato Anna Zannier, vicesindaca e assessora alla Cultura del Comune Fagagna.

“Vittoria Estate” nasce così come una nuova proposta culturale per il territorio, capace di coniugare qualità artistica, accessibilità e convivialità, trasformando il Teatro Vittoria in un luogo aperto all’incontro, all’ascolto e alla condivisione. Per informazioni e acquisto biglietti chiamare il Teatro Vittoria al numero di telefono +39 352 0530058.