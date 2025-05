A Gorizia la nuova area dedicata ai Camper

Sono sempre più numerosi i turisti che scelgono il camper per visitare Gorizia: a loro disposizione c’è la nuova area sosta dedicata in viale Oriani, destinata ad assumere una grande rilevanza strategica come strumento di accoglienza per i flussi turistici in città. A disposizione ci sono 18 stalli di sosta, con dimensioni tali da poter accogliere anche camper con persone disabili, resa funzionale da una serie di servizi accessori. Da sabato 10 maggio gli stalli saranno a pagamento: la tariffa è di 1,50 euro all’ora (tariffa minima di tre euro), con abbonamento giornaliero a 10 euro. La durata massima di permanenza di ogni veicolo in sosta nei singoli stalli non potrà essere superiore alle 72 ore. La gestione dei parcheggi nell’area sarà portata avanti da Gestopark srl. Al taglio del nastro sono intervenuti tra gli altri i rappresentanti del Camper club Antica contea di Gorizia e di Federcamperisti, oltre al sindaco, Rodolfo Ziberna, e all’assessore comunale alla Viabilità e all’Ambiente, Francesco Del Sordi.

Oltre allo spazio per parcheggiare il veicolo, lateralmente è prevista una ulteriore “fascia di rispetto”. Sette dei 18 posti sono separati dagli altri da siepi, che permetteranno di garantire una maggiore privacy. È stato installato un sistema di carico e scarico di acque chiare, grigie, nere, con caratteristiche moderne ed efficienti. Sono state collocate anche delle colonnine per il collegamento alla linea elettrica e per permettere ai camper di utilizzare dispositivi elettrici A220 V, come avviene nei campeggi.

Approvata la variazione di bilancio si procederà a ulteriori migliorie: l’area sosta sarà dotata di un sistema di videosorveglianza e di una sbarra per ingresso e uscita, così come richiesto dalle indicazioni del ministero degli Interni. Portato a termine anche questo lavoro, ci sarà la possibilità di utilizzare le colonnine elettriche, su ognuna delle quali è stato montato anche un rubinetto dell’acqua potabile. Vicino al blocco servizi è stata inserita anche una colonnina di ricarica per le e-bike. Sempre con i soldi che ho chiesto in variazioni di bilancio In un’area verde sarà posizionato un barbecue, inoltre sarà predisposta un’isola ecologica per conferire i rifiuti differenziati.

Per la promozione dell’area il Comune è in stretto contatto con Promoturismo, in modo da valorizzare al massimo le potenzialità offerte dal turismo itinerante. La Regione ha concesso uno stanziamento straordinario di 250mila euro per i lavori. Progetto esecutivo e direzione lavori sono stati gestiti dai progettisti Emanuele Tartara e Marco Scocco, mentre Emanuele Trevisani del Comune ha redatto il PFTE (Progetto di fattibilità tecnico economica).