A Gorizia sabato 22 febbraio si festeggia con il Carnevale

Quest’anno a Gorizia il Carnevale raddoppia: domani, sabato 22 febbraio, per la prima volta il centro cittadino sarà attraversato dall’Eurocarnevale-Carnevale Europeo, evento indimenticabile, capace di unire tradizione, cultura e musica in una grande celebrazione internazionale in onore di GO! 2025. Domenica 23 febbraio largo alla tradizionale sfilata dei carri e dei gruppi del Carnevale Goriziano, che potrà contare sulla partecipazione record di oltre 1.700 maschere.

Eurocarnevale

Interverranno 18 gruppi provenienti da Austria, Svizzera, Germania, Slovenia e Friuli Venezia Giulia, ognuno con il proprio contributo artistico e culturale, con costumi elaborati, coreografie spettacolari e performance musicali che rifletteranno le rispettive tradizioni. Un elemento distintivo sarà la Guggenmusik, stile musicale nato a Basilea, in Svizzera, nella seconda metà del XX secolo. Originariamente sviluppata per il periodo carnevalesco, la Guggenmusik si caratterizza per arrangiamenti volutamente grezzi e dissonanti, basati su melodie riconoscibili ma trasposte in scale musicali sbagliate. Inizialmente composta da semplici bande musicali, questa tradizione ha evoluto il suo repertorio negli anni, includendo brani di musica popolare, marce e valzer, fino a diventare un fenomeno musicale in espansione anche in Germania, Austria e Liechtenstein. A Gorizia sono previste oltre 550 persone che sfileranno per le vie del centro. Alle 15 partirà la sfilata da piazza Vittoria. Poi attraverserà via Roma, via De Gasperi, piazza Municipio, via Nazario Sauro, viale XXIV Maggio, corso Italia, corso Verdi, via Oberdan, per tornare in piazza Vittoria, dove proseguirà la festa. L’iniziativa è promossa dalla Camera di commercio Venezia Giulia in co-organizzazione con il Comune.

Il Carnevale Goriziano

Domenica 23 febbraio, con partenza alle 14, prenderà il via la sfilata di carri e gruppi mascherati del 35° Carnevale Goriziano, co-organizzato da Pro Loco Gorizia APS e Comune di Gorizia. Saranno coinvolte oltre 1.700 persone tra Italia e Slovenia con 12 carri allegorici, 17 gruppi mascherati di danza e 2 bande musicali. Tre le grandi novità di quest’anno c’è il nuovo percorso della sfilata, contrario rispetto agli anni passati. Si partirà da corso Verdi, per percorrere Corso Italia, viale XXIV Maggio, via Nazario Sauro, piazza Municipio, via de Gasperi, via Roma, fino a piazza Vittoria, dove sarà posizionato il tendone che dalle 17.30 ospiterà i festeggiamenti. Alle 19 sono previste le premiazioni, poi la festa proseguirà fino alle 23.

Sfileranno i carri di Sant’Andrea e San Floriano del Collio, Savogna d’Isonzo, San Pelagio (Duino Aurisina), Slivia, Doberdò del Lago, Medeazza, Grions del Torre, Prepotto, Maniago, Treppo Grande e Vajont. Saranno valutati dalla giuria in base a creatività e originalità, realizzazione, numero di movimenti del carro, costumi e coreografie, numero dei partecipanti. All’evento parteciperanno anche i gruppi sloveni di Opatje Selo e Bilje, la Banda di Tolmino, il gruppo bandistico Tita Michelas di Fiumicello, Stile Goriziano, Colloredo di Prato, Gabria, Cerovlje, Turriaco, Buja, Santa Croce, Opicina, Marcottini, San Mauro, Trebiciano, Basovizza, Monrupino, Prosecco Contovello, oltre al celeberrimo duo Livio & Laura. Per i gruppi verrà premiata creatività e originalità, idea, realizzazione dei costumi, coreografia e numero partecipanti.