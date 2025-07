A Gradisca d’Isonzo giovedì 31 luglio Offlaga Disco Pax

L’Associazione Culturale Euritmica – che sta scaldando i motori per la 29^ edizione di Onde Mediterranee, dopo aver lanciato La Rappresentante di Lista (che sarà a Gradisca venerdì 1 agosto) annuncia un altro grande nome di Onde Musica: giovedì 31 luglio, alle 21.30 nell’Arena del Castello di Gradisca d’Isonzo il Festival ospita gli Offlaga Disco Pax.



Già reduci da alcune tappe da tutto esaurito, gli Offlaga celebrano a Gradisca il ventennale del lavoro che li ha portati alla fama: Socialismo tascabile. Gli ODP sono un collettivo che si autodefinisce neosensibilista e alle origini è formato da Enrico Fontanelli (basso, elettrotecniche, premeditazioni grafiche, pensiero debole), Daniele Carretti (chitarre, basso, piano e mutuo quinquennale) e Max Collini (voce, testi, ideologia a bassa intensità). I tre musicisti di Reggio Emilia uniscono elettronica analogica a basso e chitarre accompagnate da testi in italiano declamati anziché cantati in modo classico. Narrazioni spesso autobiografiche, dall’ambientazione identitaria, sia dal punto di vista territoriale che ideologico.

Nel 2004 vincono il Rock Contest di Firenze e nel marzo 2005 escono proprio con il lavoro che oggi celebrano e che più li identifica per la loro particolarissima poetica: Socialismo Tascabile (Prove Tecniche di Trasmissione), uscito per Santeria/Audioglobe. Più di 150 concerti e oltre 20mila le copie vendute; premiati al MEI 2005 come miglior gruppo indipendente e al Ciampi e al Fuori dal Mucchio per il miglior disco d’esordio.

ll video di “Robespierre” ha vinto il premio Fandango come miglior Video Indipendente e il Premio Video Italiano come miglior video del 2005 e per MTV Italia sono stati “Best New Act 2005”.

Nel 2008 producono Bachelite, secondo album: anche qui oltre 20mila persone in un centinaio di tappe, tra cui anche Italia Wave 2009 dove hanno aperto l’unica tappa italiana di Kraftwerk ed Aphex Twin.



Del 2010 è il Prototipo Tour, dove gli OFP rivisitano il loro repertorio: ne esce un’autoproduzione in cd che viene ripresa per il Prototipo EP, che nel 2025 viene stampato in vinile e accompagna proprio il tour dedicato al ventennale di Socialismo Tascabile.

Del 2012 è Gioco di società (che li ha portati fino in Brasile) e nel 2014 l’attività del gruppo si interrompe, dopo la prematura scomparsa di Enrico Fontanelli.



Collini e Carretti decidono di riformare la band nel 2025 in occasione dell’anniversario di Socialismo Tascabile (prove Tecniche di Trasmissione) e chiamano con loro Mattia Ferrarini,polistrumentista di Reggio Emilia che ha maturato diverse esperienze con alcuni dei gruppi musicali più significativi della loro città e che ha una particolare affinità artistica con gli Offlaga. Il tour è curato da Antenna Music Factory.



BIGLIETTI IN PREVENDITA DAL 16 APRILE, ORE 14, SU TICKETONE (20 euro + d.p.)