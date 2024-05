A Lignano la finale di Moda d’Autore. 18-19 luglio 2024

Si sono aperte le iscrizioni per la quindicesima edizione di “Moda d’Autore”, in programma a Lignano Sabbiadoro il 18 e 19 luglio.

“Moda d’Autore” è un concorso per stilisti organizzato dall’agenzia “modashow.it” con il Patrocinio del Comune di Lignano Sabbiadoro che in questi anni si è rivelato una prestigiosa “vetrina” per promuovere e valorizzare il lavoro, la creatività ed il talento di fashion designer.

Al concorso possono partecipare sarti e stilisti che già operano per proprio conto o in qualità di dipendenti in aziende e/o sartorie o studenti di scuole ed istituti pubblici e privati di età compresa tra i 18 ed i 50 anni.

Novità interessante quest’anno: “Moda d’Autore presenta “Sposa d’Autore”, concorso dedicato a sarti e stilisti che creano abiti da sposa e cerimonia.

La finale, in programma giovedì 18 e venerdì 19 luglio si terrà al Centro Congressi Kursaal Riviera Resort; questo il programma delle due giornate: il 18 luglio la giuria, composta da giornalisti, fashion blogger ed operatori del settore della moda, visionerà e valuterà i capi realizzati dagli stilisti in gara mentre il 19 luglio, si terrà la sfilata di moda con la premiazione dei vincitori.

Per essere ammessi alla “Finale” di “Moda d’Autore” e “Sposa d’Autore” i concorrenti dovranno prima superare la fase di “Selezione” dove un’apposita commissione esaminerà i bozzetti e le foto degli abiti femminili da loro inviati.

Sui siti www.modadautore.it e www.sposadautore.it sono disponibili il “Bando di Concorso” e la “Scheda di Partecipazione” dei due concorsi; sulle pagine Facebook, vengono pubblicate notizie, aggiornamenti e curiosità sulle manifestazioni.

La partecipazione a “Moda d’Autore” e “Sposa d’Autore” è gratuita; per informazioni: 393.3352528 – [email protected].