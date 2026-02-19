A MANIAGO la TRIESTE EARLY JAZZ ORCHESTRA. Sabato 21 febbraio

Le atmosfere del Cotton Club di New York e le canzoni che hanno segnato l’Italia del dopoguerra si incontrano sul palco del Teatro Verdi. Sabato 21 febbraio alle 20.45, la Trieste Early Jazz Orchestra arriva a Maniago con un concerto inserito nel cartellone firmato da Comune e Circuito ERT. Vecchia America… old jazz… e il Quartetto Cetra è un omaggio al celebre gruppo che ha fatto la storia della canzone italiana, realizzato insieme agli interpreti vocali di Anakrousis.

Il Quartetto Cetra ha scritto una pagina fondamentale della nostra storia musicale. Le loro canzoni, prima ascoltate alla radio e poi protagoniste della nascente televisione, hanno accompagnato intere generazioni, diventando la colonna sonora dell’Italia del dopoguerra. Virgilio Savona, Lucia Mannucci, Felice Chiusano e Giovanni “Tata” Giacobetti seppero unire leggerezza e raffinatezza musicale, passando con agio dai motivetti spensierati “made in Italy” a brani di chiara matrice swing, spesso impreziositi da arrangiamenti di Gorni Kramer. Gli impasti vocali firmati da Savona e Giacobetti restano ancora oggi un esempio di eleganza e precisione stilistica.

Proprio su questo doppio binario, la canzone italiana e lo swing americano, si costruisce il progetto che unisce la Trieste Early Jazz Orchestra, diretta da Tom Hmeljak, e il gruppo vocale Anakrousis. L’incontro tra la scrittura vocale dei Cetra e il suono orchestrale della TEJO dà vita a un mix capace di riportare il pubblico alle atmosfere degli “anni ruggenti”, tra ritmi sincopati, sonorità d’epoca e suggestioni che rimandano ai grandi locali newyorkesi come il Cotton Club.

La Trieste Early Jazz Orchestra riunisce alcuni tra i migliori strumentisti della scena triestina, regionale e slovena, musicisti attivi anche in ambito jazzistico internazionale. L’organico comprende Nicola Mansutti (violino), Lorenzo Marcolina ed Elias Faccio (sax alto), Nevio Zaninotto (sax tenore), Andrej Strekelj e Roberto Santagati (tromba), Matija Mlakar (trombone), Daniele Spano (bassotuba), Tiziano Bole (chitarra e banjo), Giulio Scaramella (pianoforte) e Pietro Sponton (batteria). Dopo dieci anni dalla fondazione, la direzione è passata a Tom Hmeljak, che ha raccolto il testimone del fondatore Livio Laurenti proseguendo nell’esplorazione delle prime forme orchestrali del jazz.

Accanto all’orchestra, il gruppo vocale Anakrousis, nato nel 2009 nell’ambito della comunità slovena di Gropada, a Trieste, e inizialmente dedicato al repertorio corale tradizionale. Negli anni il progetto si è ampliato verso generi diversi, dal jazz al pop, fino al gospel. L’attuale formazione è composta da Erika Labiani (soprano), Nicole Gustini (mezzosoprano), Jasna Gornik (contralto), Erik Solinas (tenore), Rocco Pascale (baritono) e Matija Kralj (basso).

A condurre la serata sarà Livio Laurenti.

La TEJO ritornerà nel Circuito ERT mercoledì 18 marzo a San Daniele del Friuli con Una notte al Cotton Club, un concerto che esplora il repertorio jazz che va dalla metà degli anni Venti alla metà degli anni Trenta del Novecento.

