A Mittelfest apre la biglietteria dei Tabù 

Tutto pronto per i Tabù di Mittelfest: al via l’apertura della biglietteria centrale per gli spettacoli della 34^ edizione con prezzi speciali, sconti e formule di abbonamento flessibili per vivere il festival in totale libertà, da soli, con gli amici o in famiglia.

Da giovedì 19 giugno porte aperte per la sottoscrizione degli abbonamenti, mentre da martedì 24 via libera anche all’acquisto dei biglietti e dei carnet in via Borgo di Ponte 1 a Cividale e anche online, sul circuito Vivaticket.

Gli abbonamenti e i carnet Mittelfest sono personalizzabili e flessibili per rendere il festival sempre più accessibile: ben sei tipologie di abbonamento, da un minimo di 5 ad un massimo di 22 spettacoli da scegliere in libertà e con prezzi speciali.

Sempre più ampia la formula del Carnet Amici con i pacchetti speciali da 16, 12, 6 o 4 ingressi per portare al Festival i propri amici e vedere gli spettacoli preferiti con chi si vuole e ad un prezzo conveniente.

Non può mancare il Progetto Famiglia, appuntamento ormai atteso del cartellone Mittelfest per far vivere la magia del teatro ai più piccoli. Anche quest’anno Progetto Famiglia garantisce formule speciali di biglietti a prezzi scontati. I bimbi dai 6 anni in su entrano a soli 2 euro, mentre quelli sotto i 6 anni hanno diritto ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria tramite mail alla biglietteria.

Si rinnova anche il Progetto Cultura che quest’anno è anche Natura: i primi 200 acquirenti di spettacoli presso la biglietteria riceveranno un titolo omaggio di ingresso al Museo Archeologico Nazionale di Cividale, mentre i primi 40 acquirenti di spettacoli del Progetto Famiglia presso la biglietteria riceveranno un titolo omaggio di ingresso per piccoli spettatori (3-12 anni) al Volo rapaci del Parco Acrobati del Sole di Cividale, l’oasi dedicata alla scoperta e alla conservazione dei rapaci, dove natura, avventura e apprendimento si fondono per offrire esperienze indimenticabili.

La biglietteria è aperta online su Vivaticket (www.vivaticket.it ) e a Cividale in via Borgo di Ponte 1, tutti i giorni dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20 fino al 17 luglio, esclusi i lunedì 23 e 30 giugno, 7 e 14 luglio. Da venerdì 18 luglio, primo giorno di festival, la biglietteria sarà aperta dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 21. Gli uffici della biglietteria sono contattabili al numero 0432 734316 oppure tramite mail scrivendo a biglietteriamittelfest@gmail.com

Per tutti i giorni di Festival, sarà aperta anche la biglietteria al Mittelpoint di PromoTurismo FVG in Foro Giulio Cesare con orario continuato dalle 10 alle 21.

Sono previste riduzioni sul prezzo dei biglietti per over 65 anni, correntisti Banca di Cividale SpA, residenti Cividale del Friuli, possessori FVG Card, aderenti ai Fogolârs Furlans di Ente Friuli nel Mondo, iscritti FAI, UNPLI FVG ed Erpac, gruppi convenzionati oltre ad uno sconto speciali per i giovani under 26 anni.