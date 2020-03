A Moruzzo il Comune distribuisce 2500 mascherine

Il Comune di Moruzzo sta seguendo con attenzione l’evolversi delle Emergenza Coronavirus, purtroppo una serie di fattori, la maggior parte casuali, ha fatto si che il nostro comune registri al momento sei persone positive al covid-19 delle quali cinque sono a casa, isolate dal resto della famiglia e assistite e seguite costantemente dall’ Azienda Sanitaria. La sesta persona invece si trova ricoverata ma ci auguriamo possa migliorare la sua condizione al più presto. Nove, invece, sono le persone in quarantena preventiva: per lo più si tratta dei famigliari delle persone affette che con un meccanismo divenuto oramai consueto vengono isolate nelle loro abitazioni al fine di evitare possibili contagi.

www.coronavirusmoruzzo.it per rimanere aggiornati

Da questo fine settimana inizierà anche la distribuzione di alcune mascherine che l’amministrazione comunale, ritenendo importante tutelare la salute dei propri cittadini, ha commissionato a un azienda locale “si tratta di mascherine protettive – ha precisato il Sindaco Albina Montagnese – che possono essere utili a chi è costretto ad uscire di casa per fare la spesa o per commissioni indifferibili. Il confezionamento e distribuzione è avvenuto per merito di diversi volontari e della protezione civile che ringraziamo sin da ora per tutta la disponibilità di questi giorni.



Le prime mille saranno distribuite per nuclei famigliari con il criterio delle aree più sensibili mentre le restanti saranno distribuite a partire da mercoledì o giovedì prossimi”.

Il Comune ha attivato anche la possibilità di ricevere donazioni da privati cittadini che intendono fare una donazione per supportare l’amministrazione nell’acquisto di materiale sanitario come gel igenizzante e mascherine . Tutte le informazioni possono essere reperite nel sito web dell’ente.



Delle 2500 mascherine acquistate ne sono state consegnate per ora 1000 pezzi. La Regione ha altresì comunicato che nei prossimi giorni saranno consegnate al Comune di Moruzzo altre 254 mascherine fornite dalla regione stessa: anche queste saranno messe a disposizione della cittadinanza con tempi e modalità in via di definizione.

La distribuzione segue il criterio delle aree più colpite e da mercoledì proseguirà anche nelle altre zone.



piazza Plebiscito

via della Tesa

borgo Marano

via Aita

via Cantarutti

strada del Val

via Borgo Bassi

via Carnia

rive dal Mas

via Ville Cjuzze

strada dei Fabbri

strada de Viatte

strada de Liule

via Lavia

via Pegoraro

strada dei Luncs

via della Rotonda

piazza Tiglio

strada dei Prati

via Fonte Pievana

via Molino Zanor

via de Rubeis

via Mazzanins

via del Cristo

via Muriacco

Via Carbonaria

via Telezae

piazza Gruagno

N.B. Se qualche residente in queste vie non dovesse aver ricevuto le mascherine, può segnalarlo contattando: 0432 672004 int 2 lunedì mattina o scrivendo a [email protected]