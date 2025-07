A Onde Mediterranee venerdì 1 agosto La Rappresentante di Lista in concerto

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA è il primo dei nomi annunciati nel calendario di Onde Mediterranee: l’Associazione Culturale Euritmicasta infatti lavorando alla 29esima edizione che si tiene nella seconda settimana di luglio per finire agli inizi di agosto 2025, nuovamente a Gradisca d’Isonzo. Il Festival mantiene anche quest’anno la sua struttura, composta da una serie di appuntamenti di approfondimento di argomenti culturali, sociali e di attualità (Lettere Mediterranee), dalla parte dedicata ai concerti (presso il Castello) e dalla giornata per Giulio Regeni, giovane ricercatore scomparso cui è dedicato l’intero Festival.



Il progetto di Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, dopo il tour europeo che in primavera ha girato tutta Europa, torna dal vivo durante l’estate e arriva a Gradisca d’Isonzo per Onde Mediterranee venerdì 1 agosto, nell’arena del Castello.

I due artisti de LA RAPPRESENTANTE DI LISTA portano nel tour estivo i brani del loro repertorio più amati dai fan senza tralasciare Giorni Felici, quinto album in studio della band. Il disco è uscito lo scorso 25 ottobre su tutte le piattaforme digitali e negli store fisici per Woodworm/Numero Uno/Sony Music Italy e rappresenta una nuova evoluzione nella scrittura e nella composizione de LA RAPPRESENTANTE DI LISTA, riconoscibile e sempre in movimento: la band torna a esplorare sonorità care ai propri ricordi di crescita e formazione, inni generazionali che rimangono indelebili sulle ossa e che diventano suggestione per scrivere l’oggi e la sua colonna sonora. I temi sono quelli cari al progetto: LRDL continua a indagare l’emotività umana e a metterla in rapporto con l’altro e col mondo.

Biglietti in vendita su TicketOne dalle 18 di lunedì 3 marzo.

INFO SU WWW.EURITMICA.IT

Foto: Simone Biavati