A Sacile il 25 febbraio All You Need Is Love – Beatles in Symphony

A Sacile le melodie immortali dei Beatles incontrano la potenza della grande orchestra sinfonica. Mercoledì 25 febbraio alle 20.45 il Teatro Zancanaro ospita All You Need Is Love – Beatles in Symphony, il concerto della FVG Orchestra che rende omaggio alla band più influente della storia della musica pop. Sul palco 40 maestri dell’ensemble regionale diretti da Paolo Paroni, nell’ambito della stagione teatrale firmata da Circuito ERT e Comune di Sacile.

La FVG Orchestra celebra la madre di tutte le band con le musiche riarrangiate in chiave sinfonica dai maestri Daniele Russo e Valter Sivilotti. Le nuove orchestrazioni valorizzano l’essenza melodica e armonica dei brani dei Fab Four, amplificando il loro carattere attraverso l’uso di colori timbrici e dinamici propri della grande orchestra sinfonica. Dai riff più celebri alle ballad senza tempo, ogni pagina musicale trova una veste nuova: gli archi ampliano la profondità emotiva, gli ottoni donano energia e solennità, mentre le percussioni creano un ponte tra la tradizione rock e il linguaggio sinfonico contemporaneo. Il risultato è un viaggio sonoro che rende omaggio alla creatività di McCartney, Lennon, Harrison e Starr, restituendo ai loro capolavori una dimensione epica pur mantenendone intatta la freschezza originaria. A partire dal 1961, i Beatles hanno prodotto album diventati capisaldi della cultura occidentale, dando impulso a tutto ciò che sarebbe accaduto sui palchi del mondo nei decenni successivi: successi, trionfi, pubblici riconoscimenti e, talvolta, eccessi e scandali. Ogni loro concerto era un evento memorabile e ogni incisione era attesa con eccitata trepidazione.



A dirigere l’orchestra ci sarà l’eclettico Paolo Paroni, Direttore principale dell’ensemble regionale, capace di muoversi con sicurezza sia nei repertori classici sia nel contemporaneo, spaziando anche nel rock progressive, nel jazz e nella world music.

Info e prevendite su ertfvg.it.