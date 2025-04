A San Vito al Tagliamento il festivalino punk firmato Arci Cral. Sabato 26 aprile

San Vito al Tagliamento si prepara a scuotere la primavera con Spring Break Vol.1, il primo festivalino punk firmato Arci Cral, in programma. Sabato 26 aprile dalle 18:00, il circolo apre le porte a una giornata di musica, socialità all’aria aperta. Per ricaricare le energie tra un live e l’altro sarà attiva anche la cucina con panini e bevande. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di San Vito al Tagliamento e Birra Galassia. Ingresso con contributo responsabile online su www.eventbrite.it o in cassa il giorno dell’evento.

Sul palco si alterneranno quattro proposte che sanno come far saltare il pubblico: i leggendari Matrioska, band simbolo dello ska italiano; le travolgenti The Cleopatras, tra garage rock e attitudine riot; i No Good – i “local heroes” della giornata – con il loro punk dritto in faccia; e i futuribili Fantasmi dal Futuro, tra synth e ritmi danzerecci. Un mix esplosivo che celebra la scena alternativa rock con energia e identità.

Spring Break Vol.1 non è solo musica, ma un segnale forte del nuovo corso intrapreso dal Cral: una programmazione ricca, coraggiosa e attenta alla scena indipendente che ormai da qualche anno sta portando in regione il meglio della stand-up comedy, della musica alternativa e ogni mese c’è sempre anche un’interessante presentazione letteraria.

L’Arci Cral di San Vito così ha saputo diventare un punto di riferimento culturale e sociale del territorio, capace di rinnovarsi senza perdere lo spirito di partecipazione e condivisione che lo anima da sempre. Dopo lo Spring Break Vol.1, ci sarà il tradizionale appuntamento con la Grigliata del Primo Maggio. I posti sono limitati e le prenotazioni terminano il 26 aprile. Tutte le info nei canali social del circolo.

Apertura porte ore 18:00

Fantasmi dal Futuro ore 19:00

No Good ore 19:45

The Cleopatras ore 20:30

Matrioska ore 21:45

*Cucina e chioschi aperti dalle ore 18:00