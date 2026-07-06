A Sappada “Borgate in Festa” 10-12 luglio 2026

L’iniziativa, proposta da Pro Loco Sappada e Gruppo Borgate in Festa, è in programma dal 10 al 12 luglio

Sappada (Udine), 3 luglio 2026 – Torna a Sappada Borgate in Festa – Heivilanfescht. L’appuntamento è dal 10 al 12 luglio prossimi.

«Sarà un fine settimana di grande intensità, con tanti appuntamenti dedicati a cultura, natura, gastronomia e tradizioni si incontreranno» dice il presidente della Pro Loco Sappada, Manuel Piller Hoffer. «Dopo qualche anno di assenza, abbiamo rivitalizzato l’evento lo scorso anno, insieme al Gruppo Borgate in Festa e con la collaborazione di Promoturismo FVG, Unpli FVG e Comune di Sappada. Torniamo in questo 2026 forti dell’esperienza e degli apprezzamenti ricevuti lo scorsi anno, con la voglia di dare un’opportunità alla nostra comunità di far conoscere il suo meraviglioso territorio, la sua storia, le sue tante ricchezze».

Il cuore di Borgate in festa sarà Sapppada Vecchia, in particolare le borgate Hoffe, Fontana e Kratten.

Si comincerà venerdì 10 luglio con dimostrazioni di artigianato (dalle 10 alle 17), l’esperienza nella natura “Bagno di Foresta – Shinrin yoku” (dalle 10 alle 12) e con l’arte di Fabio Vettori e i suoi celebri disegni delle formiche. A partire dalle 17, l’apertura degli stand gastronomici, la serata dell’ospite (alle 21, in piazzetta Hoffe) e dj set sotto il tendone della Pro Loco.

Sabato 11 sarà protagonista il legno con la dimostrazione di intaglio (dalle 10 alle 17) e con la presentazione del libro “I mascherai dell’arco alpino” (alle 14.30). Sempre alle 14.30 ci sarà la presentazione del Carnevale Sappadino. Spazio pure alla musica con diversi gruppi che si esibiranno in maniera itinerante e spazio ai bambini che potranno divertirsi e imparare all’ “Ortoteatro”. Serata di musica e divertimento prima con il Party Rock di Bruno e i Belli (alle 20.30) poi con dj set sotto il tendone dello Sci club Sappada.

Per tutta la giornata funzioneranno gli stand gastronomici e i mercatini, che si potranno visitare naturalmente anche per tutta la giornata di domenica. Una domenica nella quale sarà protagonista il legno (dalle 10 alle 16 dimostrazione di intaglio con le motoseghe, a cura dell’Eddy Team) e il fieno (dalle 10 alle 15 è previsto un laboratorio per bambini, a cura di Julia Artico). Si potrà conoscere da vicino anche l’enogastronomia sappadina con la visita al Vigneto di Sappada (Plodar Percbain, alle 10) e con l’illustrazione delle ricette locali (alle 10.30). Non mancherà la musica: a partire dalle 11.30 risuoneranno le note e l’allegria dei “Die Plodar Kryner”.

Per il dettaglio del programma si può consultare lo spazio web visitsappada.it/borgate-in-festa, la pagina Facebook Prolocosappada oppure scrivere a prolocosappada@gmail.com.