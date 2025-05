A Spilimbergo Giardini Aperti. 17-18 maggio 2025

In occasione di Giardini Aperti 2025, giornata che ha lo scopo di divulgare la cultura e il rispetto del verde, il Palazzo di Sopra, autentico patrimonio della città di Spilimbergo, con il suo giardino all’italiana, sede degli uffici comunali, svelerà al pubblico le sue meraviglie nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 maggio. “Un altro bell’evento in città” commenta il sindaco Enrico Sarcinelli, “che vedrà protagonista un edificio storico, ubicato in uno dei borghi più belli d’Italia”. Due giorni con decine di iniziative, fra incontri, visite guidate, laboratori, degustazioni e concerti aperti a un pubblico di tutte le età, con l’obiettivo di valorizzare questo storico luogo collocato nella Città del Mosaico e perla della bellezza e della cultura della regione del Friuli Venezia Giulia. L’evento è organizzato dal Comune di Spilimbergo in collaborazione con istituzioni, associazioni, operatori culturali e professionisti del territorio.

Le iniziative prenderanno il via nella giornata di sabato con le visite guidate “Tessere d’Arte e Atmosfere Medievali”, “L’arte musiva sul Cammino di San Cristoforo” e con l’evento narrativo e musicale “Mosaico di storie”. La manifestazione vedrà però il suo clou nella giornata di domenica 18 maggio, già alle ore 9.00 a Palazzo di Sopra, con “Buongiorno al sole. Pilates a palazzo”, a cura di Area Life Club. Due saranno gli importanti momenti di approfondimento della mattinata. Alle 9.30 nel Belvedere l’incontro “La via Romea Strata. 1.000 chilometri a piedi dal nord-est a Roma”, presentazione della nuova guida della via Romea Strata (ed. Terre di Mezzo, 2025), a cui seguirà la passeggiata, in collaborazione con il CAI, sul tratto Spilimbergo – Gradisca della Romea Strata (e ritorno). Il secondo importante momento sarà alle 11.00 nella Sala Consiliare, con “I fili che ci legano alla foresta”, incontro che vedrà ospite Giorgio Vacchiano, ricercatore in gestione e pianificazione forestale dell’Università Statale di Milano, che racconterà il bosco come un intreccio virtuoso di connessioni e gli alberi come un esempio di armonia ed efficienza da cui possiamo imparare molto.

Diversi saranno i momenti dedicati alle passeggiate: alle 10.30 con “Alla scoperta del palazzo di Sopra e del suo giardino” con gli Accoglitori di Città, alle 16.00 con “Tra storia e natura”, per ammirare l’arte e il giardino delle rose di Palazzo di Sopra, e alle 17.00 con “Curiosità e aneddoti di uno dei borghi più belli d’Italia”, anche in questo caso assieme agli Accoglitori di Città.

“La memoria dell’acqua e la forza dei mulini. Racconti di antiche rogge e mulini tra le vie di Spilimbergo”, è invece il titolo della visita guidata delle 15.00, che accompagnerà il pubblico alla scoperta del Mulino di Mezzo, aperto in via eccezionale grazie alla collaborazione con l’AIAMS e l’Ecomuseo Lis Aganis.

Da segnalare, alle 16.30 sul Belvedere, l’evento musicale “Piccolo Concerto di Primavera Kalimera!!”, con la Filarmonica Città di Spilimbergo a cura dell’Istituto musicale “Guido Alberto Fano”.

La giornata proporrà anche diversi momenti e attività dedicate ai bambini. Alle 10.00 al Belvedere ecco “Rose e manine”, adatto ai piccoli da 1 a 3 anni, a cura dell’asilo nido Il Mignolo di Gradisca. Alle 10.30 seguirà “Crea la tua perla di semi, colora il mondo!”, a cura della Casa delle Meraviglie, rivolto a bambini da 1 a 10 anni.

Nella due giorni, nelle splendide sale e negli spazi del palazzo, il pubblico potrà ammirare mostre ed esposizioni, mercatini e artigianato. Non mancherà la gastronomia, con la possibilità, nella Cantina del palazzo, di assaporare i prodotti del territorio selezionati dal Gruppo Degustare in Compagnia. Chiuderà la due giorni, domenica alle 18.00 nel giardino delle rose, l’evento “Il giardino nel piatto”, degustazione di riso con rose e fragole a cura di Lato Food Lab.

Per scoprire il programma completo visitare i siti www.vivispilimbergo.it e www.comune.spilimbergo.pn.it e le pagine Facebook e Instagram di ViviSpilimbergo. Per prenotare le attività contattare l’Ufficio di Accoglienza Turistica ai numeri +39 0427 2274 e via whatsapp al +39 3296297148, o scrivere a iat@comune.spilimbergo.pn.it.