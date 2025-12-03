A Tarvisio il 5 dicembre fuoco, leggende e comunità. S. Nicolò e i Krampus

Il prossimo 5 dicembre, Tarvisio tornerà a vivere una delle sue notti più attese e identitarie: quella dedicata a S. Nicolò e ai Krampus, un appuntamento che unisce spiritualità, folklore e senso di appartenenza.

Al calare del sole, il centro della città prenderà vita tra suoni, luci e figure ancestrali: i Krampus faranno il loro ingresso per accompagnare San Nicolò tra le vie del paese, portando con sè l’energia e la magia della tradizione. La sfilata attraverserà le principali vie del centro – Via Dante, Via Vittorio Veneto, Via Roma e Piazza Unità – trasformando Tarvisio in un palcoscenico dove la leggenda prende forma sotto le fiaccole e il suono del bronzo. Il percorso della festa proseguirà poi a Rutte Piccolo, dove la cornice naturale dei boschi farà da scenario a uno spettacolo suggestivo. Qui, prenderà vita il racconto simbolico dell’eterna sfida tra il bene e il male, in un’atmosfera dal forte impatto emotivo.

La ricorrenza coinvolgerà anche le frazioni del territorio – da Coccau a Fusine, da Centrale a Camporosso fino a Cave del Predil– dove San Nicolò e i Krampus visiteranno case e cortili, portando con sé il profumo delle tradizioni di un tempo. Ogni frazione partecipa con proprie iniziative, contribuendo a creare un evento corale e autentico, capace di unire l’intera Val Canale. Durante la serata, San Nicolò distribuirà dolci e piccoli doni ai bambini, mentre i Krampus continueranno a rievocare, con la loro presenza imponente, la parte più misteriosa e selvaggia delle leggende alpine. Questa celebrazione, che affonda le radici nelle culture germanica, slava e latina, è oggi uno dei momenti più rappresentativi dell’identità culturale del Tarvisiano e attira ogni anno centinaia di visitatori da tutta la regione e oltre confine.

“La festa di San Nicolò e i Krampus è uno dei momenti più sentiti dalla nostra comunità e un simbolo identitario per tutto il Tarvisiano – commenta la Vice Sindaca di Tarvisio, Serena De Simone – Ogni anno, grazie al prezioso impegno delle associazioni locali, dei gruppi Krampus e dei tanti volontari, questa antica tradizione continua a vivere con passione e autenticità. A loro va il nostro più sincero ringraziamento per la dedizione, la cura e la capacità di tramandare alle nuove generazioni il valore profondo delle nostre radici.”

Anche nel 2025 sarà poi possibile raggiungere Tarvisio a bordo del Treno Storico dei Krampus, che partirà da Trieste in direzione Val Canale. L’iniziativa, frutto della collaborazione tra Fondazione FS e PromoTurismo FVG, offrirà ai viaggiatori l’occasione di vivere un’esperienza d’altri tempi, immersa nella magia di una delle tradizioni più autentiche delle Alpi orientali.

Durante la sfilata dei Krampus segui queste semplici regole: mantieni una distanza di sicurezza dalle fiaccole e non attraversare il corteo. I Krampus usano fruste, quindi resta lontano dalle zone piu´ movimentate per evitare colpi accidentali. Proteggi o riponi i dispositivi elettronici per non danneggiarli. Consigliamo di lasciare a casa gli animali domestici, che potrebbero essere infastiditi dai fochi, dai campanacci e dall´assembramento di persone. Rispetta chi partecipa e custodisce questa antica tradizione tramandata di generazione in generazione