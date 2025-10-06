A Tolmezzo “Palazzi in festa”: cena itinerante tra storia, arte e sapori

Tolmezzo si trasformerà in un palcoscenico unico, dove storia e gastronomia si intrecceranno in un viaggio sensoriale da non perdere grazie a “Palazzi in festa”, l’originale cena itinerante organizzata da Confcommercio Udine attraverso il gruppo gustoCarnia, formato da professionisti della ristorazione e dell’accoglienza. Venerdì 10 ottobre, dalle 18, il pubblico sarà accompagnato alla scoperta dei luoghi più suggestivi della città attraverso il linguaggio universale del gusto.

Un percorso che inviterà a vivere Tolmezzo in modo nuovo, con occhi curiosi e palato pronto a lasciarsi sorprendere. La serata si aprirà a Palazzo Frisacco, dove gli ospiti saranno accolti con un aperitivo e con il racconto delle storie che abitano le sue mura. Chi vorrà potrà visitare la mostra “di tanti volti”, con una guida privilegiata: la curatrice Giovanna Durì. Da lì si passerà all’albergo Roma, il celebre “palazzo dei cuochi”: sarà l’occasione per ascoltarne da Raffaella Cargnelutti la Storia, legata anche al “dolce che ha conquistato il mondo”. Qui, gli ospiti proveranno piatti che celebrano la tradizione carnica e l’incontro con la vicina Slovenia. Una delle proposte si chiamerà, non a caso, Il Duetto.

Largo ai giovani dell’Istituto Paschini Linussio con i primi mentre i secondi saranno firmati da realtà consolidate del territorio. Gran finale al Museo Carnico delle Arti Popolari Michele Gortani, dove, tra pianoforte e atmosfere evocative, sarà servito il re dei dolci italiani: il tiramisù.

Insomma, “Palazzi in festa” non sarà soltanto una cena, ma un invito a riscoprire le radici e le storie che danno valore ai prodotti e alla filiera culturale ed enogastronomica della Carnia. (biglietto da acquistare su www.eventbrite.it).