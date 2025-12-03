A Trieste l’omaggio dell’Ensemble Symphony Orchestra al M° Morricone.  9 marzo 2026

Dopo il successo del primo tour teatrale e dei concerti nei principali festival estivi, l’Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal M° Giacomo Loprieno, rende nuovamente omaggio al più grande compositore di colonne sonore per il cinema della storia: il M° Ennio Morricone. In Alla scoperta di Morricone – Vol. 2, l’ensemble propone un tributo unico alle musiche del grande compositore italiano in un concerto che si arricchisce di nuove pagine, in parte meno conosciute, ma di grande bellezza nello sconfinato repertorio del Maestro.

L’appuntamento in Friuli Venezia Giulia è per il prossimo 9 marzo 2026, con inizio alle 21.00, al Teatro Rossetti di Trieste. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e il Rossetti di Trieste, sono in vendita sul circuito Ticketone. Tutte le info su www.azalea.it.

Il progetto Alla scoperta di Morricone non è solo un concerto, ma un percorso di parole, suggestioni e performance solistiche che guidano lo spettatore attraverso i decenni che hanno reso grande il cinema e la musica italiana e internazionale. Il viaggio incredibile, iniziato tra le melodie che sono rimaste nella memoria collettiva di generazioni con la potenza evocativa di Mission, La leggenda del pianista sull’oceano, C’era una volta il West, Nuovo Cinema Paradiso, The Hateful Eight, C’era una volta in America, Per qualche dollaro in più, Malena e che ha caratterizzato l’attività dell’Ensemble Symphony Orchestra nelle scorse stagioni, prosegue affrontando altre opere memorabili come Gli Intoccabili, La Califfa, Canone inverso, con uno spazio importante per le grandi canzoni scritte per artiste come Dulce Pontes, Joan Baez e Mina in una nuova versione sinfonica. Cinquecento colonne sonore, settanta milioni di dischi venduti nel mondo, sei nomination e due Oscar vinti, tre Grammy, quattro Golden Globe e un Leone d’Oro fanno di Ennio Morricone un gigante della musica di tutti i tempi. Da qui l’idea dell’Ensemble Symphony Orchestra, fiore all’occhiello del nostro Paese, di porre omaggio al Maestro. Con oltre seicento concerti tra Italia, Svizzera, Germania, Spagna, Olanda, Francia, Austria, Regno Unito e Belgio, l’orchestra presenta una grande versatilità e attenzione per ogni tipo di musica, con un repertorio che spazia dalle arie d’opera più conosciute alle colonne sonore di film di fama mondiale.

In questo omaggio sul palco si alterneranno solisti, prime parti di importanti teatri e istituzioni sinfoniche italiane, come il violoncello del Maestro Ferdinando Vietti e la tromba del Maestro Stefano Benedetti. Ospiti speciali, il soprano Anna Delfino, beniamina del pubblico europeo dell’opera, che farà rivivere l’emozione del Deborah’s Theme da C’era una volta in America e il violinista del Cirque du Soleil Attila Simon, che eseguirà il solo di Love Affair. Ad accompagnare il pubblico dando voce ai personaggi e alle ambientazioni la bravura di Andrea Bartolomeo attore, regista e docente di Teatro.