A Udine 90 euro è la media del prezzo delle escort

In una delle città che si trovano più al nord d’Italia, il consumo di sesso a pagamento è più alto rispetto alla media italiana. Sarà per il freddo, ma agli udinesi piace trascorrere del tempo con le escort, in particolare quelle brasiliane.



Escort Advisor, il primo sito di recensioni di Escort in Europa, ha analizzato i dati delle ricerche effettuate dagli utenti attraverso i filtri, che funzionano con i dati delle recensioni scritte proprio dagli stessi utenti.



L’utente può inserire infatti diversi tipi di filtri per fare la scelta adatta alle proprie esigenze. La selezione può avvenire per: categoria, mappa, filtri avanzati (preferenze, prezzo e nazionalità).



Solo su Udine, nell’anno 2022, ci sono state 5 milioni di ricerche di escort, la maggior parte di nazionalità brasiliana, l’1,58%.



Al secondo posto tra le ricerche più effettuate ci sono le colombiane e le ungheresi con l’1,06% e al terzo, con lo 0,88%, le italiane. A scalare troviamo poi le argentine, le spagnole e le cinesi con lo 0,70% e le portoricane con lo 0,53%.



Stilando un prospetto dei dati, si registra un’estrazione socio-culturale varia appartenente in maggioranza alla fascia di età tra i 25 e i 34 anni, che cerca principalmente escort ed escort trans.



L’analisi dei dati conferma la preferenza per le escort brasiliane in tutta Italia, quindi, la città di Udine non si discosta molto dal trend nazionale. Escort Advisor indicizza ogni giorno tutti gli annunci di escort pubblicati sui principali siti in Italia.