A Udine Armonie d’Olanda con l’Orchestra a Fiati DE ONTZETTING di WAGENINGEN. Martedì 28 luglio 2026

Prosegue il viaggio musicale di Armonie in Città, la rassegna promossa dalla Fondazione Luigi Bon nell’ambito di Udine Estate, con un appuntamento che porta nel cuore del capoluogo friulano il suono e la tradizione delle grandi orchestre di fiati europee. Martedì 28 luglio, alle 18.30, la Loggia del Lionello ospiterà “Armonie d’Olanda”, concerto affidato all’Orchestra a Fiati De Ontzetting di Wageningen, formazione olandese che ha scelto Udine come una delle tappe della propria tournée europea 2026.

Fondata nel 1985, l’orchestra riunisce circa cinquantacinque giovani musicisti tra strumentisti a fiato e percussionisti ed è una delle realtà musicali più attive della città universitaria di Wageningen. Accanto all’intensa attività concertistica, il complesso promuove da oltre quarant’anni la musica come occasione di incontro, crescita e condivisione, diventando un punto di riferimento per la formazione musicale nei Paesi Bassi.

Il programma accompagnerà il pubblico in un percorso ricco di colori e suggestioni, capace di attraversare generi ed epoche diverse. Dalle atmosfere ispirate alla tradizione popolare di Antonín Dvo?ák si passerà alla ricchezza orchestrale dei Pini di Roma di Ottorino Respighi, fino all’energia del coinvolgente Deep Purple Medley, in un concerto che mette in luce tutta la versatilità e la forza espressiva dell’orchestra di fiati.

Prossimo appuntamento con Armonie in città sarà sabato 1 agosto con il progetto Music System Italy del World Brass Ensemble diretto da Ottaviano Cristofoli.

Il programma completo su www.fondazionebon.com .