A Udine i bus 81 e 82 fino a marzo a 50 centesimi

Dopo la sperimentazione partita a dicembre e che ha ottenuto risultati positivi le due nuove linee di trasporto urbano, la 81 e la 82, continueranno a circolare e potranno essere utilizzate da pendolari, studenti e cittadini ad una tariffa promozionale studiata ad hoc: ovvero 50 centesimi per il biglietto giornaliero. Sarà quindi possibile parcheggiare gratuitamente nelle aree di sosta vicine ai capolinea, al Terminal Studenti e nei pressi dell’Ospedale di Udine, e con 50 centesimi recarsi in centro storico, per poi fare ritorno all’auto terminate le proprie commissioni.

Una cifra, quella dei 50 centesimi, simbolica e ben al di sotto della tariffa oraria per solo un’ora di parcheggio a pagamento nelle aree blu.

Le 2 nuove linee, attive dal 2 dicembre scorso, sono parte di un progetto globale di revisione del servizio urbano, di valorizzazione dell’intermodalità e di promozione della mobilità sostenibile. Lo scopo è quello di favorire l’accesso al centro con il trasporto pubblico come alternativa facile, economica e sostenibile (il servizio delle linee 81 e 82 viene svolto con bus elettrici a zero emissioni) rispetto all’automobile privata.

Il servizio delle linee 81 e 82 è stato progettato sia per offrire una soluzione comoda e veloce ai visitatori occasionali che per fornire adeguata risposta alle necessità di utenti abituali, come i pendolari, che si spostano in centro per lavoro o per studio anche fuori dagli orari di punta.

“La sperimentazione di dicembre ha ottenuto risultati incoraggianti, nonostante per consolidare l’abitudine a nuovi tragitti e linee del trasporto pubblico sia necessario del fisiologico tempo di adattamento” dice l’assessore alla Mobilità Ivano Marchiol. Per sostenere quindi la scelta, conveniente ed efficiente, in termini anche di tempo impiegato per raggiungere la destinazione, il TPL FVG insieme a Regione e Comune di Udine ha messo a punto una nuova promozione per i prossimi tre mesi: gennaio, febbraio e marzo 2025. Chi utilizzerà le linee 81 e 82 potrà viaggiare tutto il giorno al prezzo simbolico di 50 centesimi.

“Le caratteristiche vincenti del servizio -sottolinea l’assessore Marchiol – sono facilità di parcheggio gratuito, frequenza dei passaggi degli autobus elettrici, velocità di collegamento con il centro. Il tutto senza lo stress della ricerca di uno stallo libero o del rischio di incidenti. I bus sono comodi, riscaldati, veloci. In 5 minuti si arriva in centro storico e si ritorna poi al punto di partenza con la stessa comodità. Con 50 centesimi consentiamo tutti gli spostamenti di un’intera giornata, ottimizzando così un micro investimento che è ben al di sotto delle tariffe dei parcheggi in centro”.

Le due nuove linee collegano l’area nord e ovest della città. In particolare la 81 mette in relazione l’Ospedale e la zona di Chiavris con piazzetta San Cristoforo, mentre la 82 consente di arrivare facilmente dal Terminal Studenti di piazzale Rita Levi Montalcini in piazza Garibaldi e Largo Ospedale Vecchio.

Ecco i dettagli dei percorsi

LINEA 81

Collega il parcheggio gratuito della chiesa in via Colugna con Piazza San Cristoforo, ed è attiva tutti i giorni feriali nella fascia oraria dalle 9.00 alle 18.30 con corse ogni 40 minuti (Prima partenza da via Colugna 151 chiesa alle ore 8:59, ultima partenza da P.za San Cristoforo 1 per via Colugna alle ore 17:56, per l’Ospedale S.M.M. alle ore 18:36).

Il percorso: Via Pieri (ospedale), via Colugna, Chiavris, Viale Volontari della Libertà, Via Gemona, Piazza San Cristoforo, Via Gemona, Viale Volontari della Libertà, Via Forni di Sotto, via Pieri.

Lungo il percorso, nell’area di Chiavris sono possibili interscambi con le linee urbane 2 e 3 e con la maggior parte delle linee extraurbane provenienti e dirette verso nord.

Interscambi

Verso il centro città: provenendo da nord con il servizio extraurbano, alla fermata di P.le Chiavris 45 interscambio con linea 81 in direzione P.zza San Cristoforo e con linea 2.

Provenendo dal centro città:

· alla fermata di Viale Volontari della Libertà, 61 interscambi con le linee urbane 2 e 3;

· alla fermata di P.le Chiavris distributore (di fronte alla fermata urbana di P.le Chiavris, 45) interscambio con linee extraurbane dirette verso nord;

· alla fermata di via Forni di Sotto, 9 interscambio con linee extraurbane dirette verso nord via autostrada.

Lungo il percorso a/r sono presenti 6 fermate accessibili alle persone con disabilità motoria (vedi mappa in allegato).

LINEA 82

Collega i parcheggi gratuiti nei pressi del parco commerciale Centro Studi (via Luzzatto) a largo Ospedale Vecchio, tutti i giorni feriali nella fascia oraria dalle 8.00 alle 20.00, con corse ogni 15 minuti (Prima partenza da via Luzzatto alle ore 8:16, ultima partenza da largo Ospedale Vecchio alle ore 19:52).

Il percorso: Largo Ospedale Vecchio, Piazza Garibaldi, Via del Gelso, Piazzale 26 Luglio, Via Luzzatto, Piazzale 26 Luglio, Via Poscolle, Largo Ospedale Vecchio.

Lungo il percorso, nell’area di via Poscolle, via del Gelso e Piazza Garibaldi sono possibili interscambi con le linee urbane 2, 4, 5, 6, 10 e 11, raggiungere comodamente qualsiasi zona della città.

Lungo il percorso a/r sono presenti 6 fermate accessibili alle persone con disabilità motoria (vedi mappa allegata).