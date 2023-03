A Udine il concorso canoro Nokep Generation

UDINE: Il concorso canoro Nokep Generation, che si è fatto notare in questi ultimi anni grazie alla sua innovativa formula di intrattenimento musicale, si sposta a Udine, la nostra citta, dove rimarrà per tutte le domeniche di Marzo/2023. Dopo aver toccato diverse città italiane, tra cui Verona e Milano, il concorso approda al centro commerciale Città Fiera Shop e Play di Udine.



Nokep Tv è un contest canoro dedicato ai cantanti emergenti. Le fasi del concorso prevedono live show che si terranno da gennaio a giugno 2023 e saranno condotti dalle gemelle Giulia e Silvia Provvedi, meglio note come Le Donatella, il duo musicale che si è fatto notare grazie al talent show X Factor oltre a Giulia Sara Salemi nota conduttrice e influencer di successo. Sono previste esibizioni di ospiti di prestigio e l’intervento di una giuria di esperti del settore musicale, tra cui Simone Farina, direttore artistico dell’etichetta Saifam, il talent scout Cristian Gallana e il discografico Maurizio “Rusty” Rugginenti, direttori artistici del Festival di Castrocaro.

Il premio per il vincitore del concorso è un contratto discografico con Saifam, distribuito da Sony Music, che rappresenta un’occasione unica per emergere nel mondo della musica e per mostrare il proprio talento a un vasto pubblico, ambito da musicisti e cantanti.

La particolarità di Nokep Generation risiede anche nella sua capacità di diffusione su molteplici piattaforme, grazie alla trasmissione in prima serata su Sky canale 229 dove tutti i mercoledi sera è possibile visionare la trasmissione e alla visibilità sui principali social network, tra cui Instagram e Facebook, dove viene trasmessa la live del concorso sulla pagina ufficiale di Nokep TV (@nokep_tv https://www.instagram.com/nokep_tv/?hl=it).

Le iscrizioni al contest resteranno aperte fino a maggio. I partecipanti possono iscriversi compilando un modulo di iscrizione online sul sito web ufficiale del concorso (https://nokeptv.it/) e inviando un proprio brano. Sponsor del contest https://playspotify.it piattaforma online dove cantanti di ogni tipologia possono acquistare servizi professionali di promozione.

Il concorso rappresenta un’opportunità per i cantanti emergenti di tutte le età di farsi notare nel mondo della musica e di ottenere un contratto discografico con una casa discografica importante come Saifam, che può rappresentare un trampolino di lancio per la propria carriera artistica. Grazie alla sua formula innovativa e alla sua capacità di diffusione su molteplici piattaforme, Nokep Generation è diventato uno dei concorsi canori più seguiti in Italia e rappresenta un’occasione da non perdere per tutti coloro che sognano di intraprendere una carriera nel mondo della musica.



Per tutto il mese di Marzo il contest canoro farà tappa al centro commerciale Città Fiera Shop e Play (https://www.cittafiera.it/) di Udine. Città Fiera Shop e Play di Udine, il centro commerciale che ospita le tappe del tour di Nokep Generation, è uno dei più grandi centri commerciali d’Italia, con un’ampia scelta di negozi e attività di intrattenimento per tutta la famiglia.

Grazie alla partnership con Nokep Generation, Città Fiera Shop e Play offrirà al pubblico la possibilità di assistere ai live show del concorso canoro, tutte le domeniche di Marzo alle ore 17.00, avendo così la possibilità di scoprire nuovi talenti della musica e di partecipare ad un evento unico e coinvolgente.

