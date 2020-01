A Udine il corso di avvicinamento ai Droni

L’Università delle LiberEtà del FVG (via Napoli 4, Udine) organizza il corso DRONI, AVVICINAMENTO AL VOLO DILETTANTISTICO a cura di ANDREA MARMAI.

Il corso si terrà il venerdì, dalle 18 alle 20, dal 24 gennaio 2020 per 7 lezioni al costo di 38€. Le iscrizioni sono ancora aperte per i posti disponibili, presso la segreteria dell’Università delle LiberEtà in via Napoli 4, Udine.

Programma: Teoria del volo del drone con brevi cenni di aerodinamica, struttura del drone e suo funzionamento, hardware e software del drone, cenni di meteorologia e cartografia, regole dell’aria, limitazioni e normativa enac per il volo con aeromodelli.

Il corso non è assolutamente finalizzato al conseguimento di brevetti o attestati per volo professionale ma propone l’approfondimento di alcune tematiche tecniche e normative che porta chi vuole avvicinarsi al volo aeromodellistico con il drone, a volare consapevolmente, in sicurezza e senza violare normative.