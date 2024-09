A Udine la Cavalcade Classiche con le Ferrari più belle

Nella mattinata di giovedì 19 settembre Piazza libertà è stata tappa della “cavalcade” organizzata da Ferrari. A partire da mezzogiorno, per qualche ora, gli udinesi hanno avuto la possibilità di ammirare e fotografare le più belle rosse di maranello al mondo.

É tornata infatti in Regione per la sua settima edizione la “Cavalcade Classiche”, uno degli eventi più esclusivi del mondo dell’automobilismo. A partire da giovedì 19 fino a sabato 21 settembre, il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia saranno il palcoscenico di un’esperienza di guida unica dedicata ai migliori 100 clienti Ferrari.

La Loggia del Lionello ha ospitato i ferraristi provenienti da Cividale per un esclusivo pranzo in piazza, mentre le auto storiche e le Supercar sono rimaste in esposizione attirando l’attenzione di centinaia di cittadini che hanno potuto scattare suggestive fotografie con lo sfondo di Piazza Libertà, della torre dell’orologio e della Loggia di San Giovanni.

“Per la nostra città fare da teatro quest’oggi alla sfilata delle Rosse di Maranello é certamente stato un onore oltre che un’ottima opportunità per mostrare ancora una volta la bellezza della nostra città”, ha commentato il Vicesindaco e Assessore al Turismo e attività produttive Alessandro Venanzi. “Udine è una città bellissima, il nostro obiettivo deve essere sempre più quello di mostrarla e raccontarla meglio”.

Al termine del pranzo di gala organizzato sotto la Loggia del Lionello, le Rosse sono ripartite in direzione Palmanova, e hanno poi proseguito direzione Trieste. Tanti i modelli, tra Supercar moderne e modelli d’epoca che hanno fatto la storia dell’automobilismo italiano, che hanno colorato di rosso Ferrari il centro storico udinese. Un posto d’onore é stato occupato dalla 125 S del 1947, la prima vettura a portare il nome Ferrari, ma in piazza Libertà hanno posteggiato anche le supercar che hanno rappresentato l’apice della tecnologia automobilistica nel corso degli ultimi decenni: GTO, F40, F50, e Ferrari Enzo.