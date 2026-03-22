Admo Fvg in piazza con Una colomba per la vita
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Admo Fvg in piazza con Una colomba per la vita

Torna anche quest’anno nelle piazze del Friuli Venezia Giulia la campagna pasquale di ADMO – Associazione Donatori di Midollo Osseo, che ripropone l’iniziativa solidale “Una colomba per la vita”. Fino al 22 marzo 2026 i volontari dell’associazione saranno presenti in numerosi comuni della regione (in calce la tabella dettagliata con date e località interessate dall’iniziativa) con apposite postazioni dove sarà possibile scegliere il proprio regalo solidale: una colomba da 750 grammi disponibile nella versione classica, al cioccolato, pere e cioccolato oppure al pistacchio. «La piazza è il luogo che da sempre ci consente di far conoscere tutte le nostre attività e di accogliere nuovi donatori – ha spiegato Paola Rugo, presidente dell’Associazione Donatori di Midollo Osseo FVG –. Così come a Natale, anche in previsione della Santa Pasqua i volontari lavoreranno per una raccolta fondi indispensabile per sostenere e portare avanti tutte le attività associative».

Il ricavato raccolto grazie a questa iniziativa sarà infatti destinato alla gestione organizzativa e amministrativa delle attività dell’associazione, all’acquisto dei kit salivari, alla gestione dei donatori e dei sanitari, oltre che a molte altre azioni fondamentali per continuare a informare e sensibilizzare la popolazione sull’importanza della donazione di midollo osseo.

Chiudendo Rugo ha voluto sottolineare ancora una volta il valore simbolico dell’iniziativa. «Con “Una colomba per la vita” – ha detto -, non si sceglierà soltanto un dolce da condividere in famiglia o con gli amici, ma il simbolo dell’adesione al progetto ADMO e, quindi, a un sogno». Da qui l’invito della presidente: «Passate a trovarci e scegliete la vostra colomba preferita».

Sarà inoltre attivo lo shop online, attraverso il quale sarà possibile sostenere la campagna scegliendo i prodotti da ricevere direttamente a casa. Sempre sul portale dell’associazione sarà possibile effettuare una donazione libera, a fronte della quale verrà inviata una e-card.

Nel corso degli anni, “Una colomba per la vita”, insieme alle altre campagne promosse da ADMO, ha contribuito a informare e sensibilizzare la popolazione sul tema della donazione di midollo osseo, favorendo un significativo aumento dei donatori italiani iscritti al registro. Un numero che tuttavia non è ancora sufficiente: quando il donatore non è consanguineo, infatti, la compatibilità con una persona in attesa di trapianto si verifica in media in 1 caso su 100 mila. Tutte queste attività sono rese possibili grazie alla generosità di tante persone che ogni anno scelgono di sostenere l’associazione e di affiancarla nella lotta contro la leucemia e altre patologie del sangue.

L’elenco completo delle postazioni è disponibile sul sito www.admo.it, nella pagina dedicata alla campagna della Pasqua 2026.

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