Aggiornamento Meteo FVG 16 maggio ore 23

La depressione atlantica che sta interessando ancora la regione ha provocato condizioni di marcata

instabilità con cumulati di pioggia che nelle ultime 24 ore hanno raggiunto i 100/130 mm sulla fascia

prealpina, valori compresi fra 60 mm e 110 mm in Carnia, da 40 a 60 mm nel Tarvisiano. Sulla pianura

pordenonese sono stati misurati da 70 a 130 mm, sulla pianura udinese i cumulati sono stati più elevati a

ovest, specie sulla Bassa, dove sono stati raggiunti i 110 mm, minori invece sulla fascia orientale con 20-30 mm. Sull’Isontino e nell’ex provincia di Trieste sono stati misurati da 10 a 30 mm. Ha soffiato vento dai

quadranti orientali, da moderato a sostenuto su pianura e costa, più forte in quota con raffiche attorno a

80/90 km/h sulle Prealpi.



EVOLUZIONE Inizialmente la depressione continuerà a far affluire in quota correnti sud-occidentali, molto instabili probabilmente ancora nelle prossime 2 ore circa. Su tutte le zone saranno quindi probabili piogge in genere abbondanti, anche temporalesche, e saranno possibili anche raffiche di vento da sostenuto a forte da sud o sudovest, ma nella seconda parte della notte con l’afflusso in quota di correnti sud-occidentali un po’ più secche, le piogge andranno decisamente attenuandosi. Venerdì in giornata l’afflusso di masse d’aria sudoccidentali rimarrà più umido ed instabile sull’alta pianura e sulla zona montana, con probabili rovesci e temporali sparsi, mentre su bassa pianura e costa il tempo dovrebbe essere migliore, con schiarite e vento da sud-ovest Libeccio moderato.



Nel corso della serata sono stati segnalati alla SOR allagamenti nei comuni di San Vito al Tagliamento,

Cordovado, Chions, Sesto al Reghena, Zoppola, Camino al Tagliamento, Casarsa della Delizia, Morsano al

Tagliamento, Azzano Decimo, Prata di Pordenone, Pasiano di Pordenone.

Rimangono chiusi i guadi di Rauscedo in comune di Vivaro e di Murlis in comune di Zoppola, oltre che i guadi secondari nel comune di Cordenons. Rimane chiusa la strada del Tul in comune di Clauzetto per tutta la durata dell’allerta.



SITUAZIONE LAGHI E FIUMI Alle ore 19 e alle 19.50 rispettivamente sono stati superati i livelli di guardia agli idrometri di riferimento di Madrisio sul Tagliamento e di San Cassiano sul fiume Livenza. I livelli sono attualmente in aumento ed è stato aperto il servizio di piena per il Tagliamento ed il Livenza.

Le portate attualmente scaricate dalle dighe sono le seguenti: Ponte Racli: 91 m3/s Ravedis: 72 m3 /s,

pertanto, la portata totale in deflusso verso valle è pari a 163 mc/s, al di sotto della prima soglia di riferimento.

VOLONTARIATO Sono stati attivati dalla SOR 143 volontari con 49 automezzi per la gestione delle problematiche conseguenti all’evento meteo ed il monitoraggio del territorio.

Alla NUE 112 nella giornata di oggi sono pervenute 150 richieste di soccorso correlate all’evento meteo in corso.