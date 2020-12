Aggiornamento meteo lunedì 7 dicembre. La situazione

Nella giornata di oggi la depressione presente su gran parte dell’Europa favorirà ancora condizioni di instabilità anche sulla regione.

Nell’episodio di maltempo degli ultimi due giorni si sono verificate le seguenti piogge cumulate massime puntuali: sulla zona A 490 mm in 24 ore e oltre 778 mm da inizio evento; sulla zona B 340 mm in 24 ore e oltre 541 mm da inizio evento; sulla zona C 120 mm in 24 ore e 221 mm da inizio evento; sulla zona D 75 mm da inizio evento. Sulle zone A e B i tempi di ritorno di tali picchi di precipitazione sono più che trentennali.

In Carnia oltre i 1700 metri sono caduti fino ad 150 cm di neve fresca, sul Canin 160 cm.

EVOLUZIONE

Al mattino in prevalenza coperto con piogge sparse e intermittenti, anche temporalesche, e quota neve oltre i 600-800 m circa; nel pomeriggio possibili schiarite, specie sulla costa, con probabilità più bassa di precipitazioni. Soffierà vento da sud moderato sulla costa.

EFFETTI AL SUOLO

Dalle ore 18:00 del 6/12/20 alle ore 06:00 del 7/12/20:

Allagamenti: San Pier d’Isonzo, Pasian di Prato, San Vito al Tagliamento, San Quirino, Gonars

Frane: Tarcento

Blackout: Sono 260 le utenze Enel tuttora disalimentate suddivise equamente tra le ex province di Udine e Pordenone.

VIABILITÀ (alle 21.30 del 06/12/2020)

Riaperta la SR 251 della Valcellina

Permangono le seguenti chiusure già segnalate in precedenza

SR PN 25 “DI TAMAI”: CHIUSA IN LOC. TAMAI (COMUNE DI BRUGNERA) CAUSA ESONDAZIONE RIO SENTIRON

SR PN 49 “DI PRATA”: CHIUSA tratto loc. RONDOVER – COMUNE DI PORCIA e loc. PRATA DI SOPRA – Comune Staranzano Stradella Verde

Comune Moimacco Strada comunale Mimacco e Togliano

Comune Tolmezzo Strada comunale tra Cazzaso e Cazzaso Nuovo

Comune di Socchieve strada per loc. Avaris accessibile solo a piedi, NO MEZZI

SR PN 60 “DELLE 5 STRADE”: chiuso sottopasso ferroviario a Zoppola (Km 0+000 – 0+200) per allagamento causa esondazione del Fiume Meduna

SR 40 di Paularo chiusa tra Arta Terme e Paularo

SR UD 40 chiusa per frana comune di Arta Terme

Isolata la frazione di Casso per frana

Strada per Frassenetto, Sigilletto e Collina chiusa per frana

Socchieve frazione Avaris interdetta circolazione viabilistica

Chiusura viabilità Campoformido via Trieste

Chiusi i guadi di Rauscedo e di Murlis sul Meduna

Chiuso il guado sul Lumiei a Socchieve

Su SR 465 neve dal km 10+596 al km 49+800 quota neve 0-50 cm. – Strada chiusa dal km 10+596 al km 15+700

SITUAZIONE FIUMI E INVASI

Nel bacino del Cellina – Meduna, gli scarichi delle dighe alle ore 05:00 sono complessivamente pari a 514 mc/s, con valori in diminuzione, è attivo il Servizio di Piena.

Nella sezione di Ponte Meduna il livello del fiume Meduna attualmente il livello è pari a 21,79 m, al di sopra del livello di primo presidio pari a 21m, ma in diminuzione. Il picco di piena a Pordenone di valore pari a 22,22 m è stato raggiunto alle ore 12:30 di ieri 06/12/2020. Il picco di piena sta quindi transitando verso Prata di Pordenone dove arriverà nelle prossime ore.

Il livello del fiume Noncello a Pordenone è attualmente pari a 8,35, valore prossimo a quello di picco che sarà raggiunto nelle prossime ore.

Rimane attivato il Servizio di Piena del Fiume Tagliamento, alle ore 01:30 del 07/12/2020 è stato raggiunto il picco di piena a Latisana pari ad un valore dell’idrometro di riferimento di 8,09 m sotto il livello di secondo presidio (8,70 metri). Attualmente il valore del livello è di 8,01 in leggero calo.

La portata del fiume Isonzo a Salcano è di 755 mc/s in diminuzione. I livelli agli idrometri di riferimento lungo l’asta sono rimasti al di sotto del livello di guardia e sono in diminuzione.

PRECIPITAZIONI

Nella notte si è registrato un esaurimento delle precipitazioni,