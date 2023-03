Agricoltura: Ersa presenterà a ministero istanza su organismo pagatore

Udine, 19 mar – La Giunta regionale ha approvato, su proposta

dell’assessore alle Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e

montagna del Friuli Venezia Giulia, il conferimento ad Ersa

(Agenzia regionale per lo sviluppo rurale) l’incarico di

presentare al ministero dell’Agricoltura, della sovranità

alimentare e delle foreste (Masaf) l’istanza di riconoscimento di

Opr Fvg come organismo pagatore della Regione Friuli Venezia

Giulia per la gestione, nell’ambito del territorio regionale, dei

pagamenti diretti a valere sul Fondo europeo agricolo di garanzia

(esclusi gli aiuti settoriali), e al regime dello Sviluppo rurale

a valere sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

La delibera dà anche indirizzo alle Direzioni centrali competenti

in materia di funzione pubblica, patrimonio, sistemi informativi

e salute, affinché continuino a operare per acquisire

definitivamente le risorse logistiche, strumentali e umane in

tempo utile ad ottenere il riconoscimento dell’Opr Fvg.

L’assessore regionale ha infatti ricordato che l’obiettivo è

quello di di rendere operativo l’Organismo pagatore regionale

degli aiuti comunitari per i settori agricolo e forestale,

istituito con l’ultima finanziaria, a decorrere dal 16 ottobre

2023, data di avvio del prossimo esercizio finanziario della

gestione dei fondi europei.

Una volta ottenuto il riconoscimento dall’autorità competente,

l’organismo diventerà operativo e subentrerà alla gestione

nazionale ad oggi assolta dall’Agenzia per le erogazioni in

agricoltura – Agea.

