Al Cinema Visionario domenica 31 ottobre uno straordinario programma per Halloween

Tremate, tremate, le streghe son tornate… così recitava una vecchia filastrocca per bambini. Poi la strofa è diventata slogan del movimento femminista negli anni ’70, e il Visionario l’ha presa in prestito come sottotitolo per il suo programma speciale di qualità dedicato al cinema horror al femminile. Nella notte delle streghe, domenica 31 ottobre, un doppio programma bizzarro e disturbante porterà sul grande schermo la rivincita delle final girls e una provocante (e letale!) fattucchiera.

Una final girl è, letteralmente, l’ultima sopravvissuta di un film horror: spesso la più casta e innocente, è quella che riesce a sfuggire o a sconfiggere l’assassino e a rimanere viva fino alla fine del film. Jamie Lee Curtis è la Final Girl per eccellenza, e HALLOWEEN KILLS segna la sua rivincita contro Michael Myers. Prodotto e musicato dal maestro dell’horror John Carpenter, il film è stato presentato al festival di Venezia, dove Jamie Lee Curtis ha ricevuto il premio alla carriera.

Inedito assoluto per l’Italia, THE LOVE WITCH è un omaggio all’horror erotico in Technicolor anni ’60. Girato da Anna Biller, ironico, grottesco e femminista, è uno degli horror più bizzarri degli ultimi anni. La “strega dell’amore” Elaine con la sua pozione trasforma gli uomini in schiavi devoti e senza volontà, lasciandosi alle spalle una scia di cadaveri. Un inno kitsch e provocatorio all’universo femminile.

HALLOWEEN KILLS sarà in programma alle ore 19.30, THE LOVE WITCH alle ore 21.30. Entrambi i film saranno presentati in lingua originale con sottotitoli in italiano. Tariffe speciali: biglietto €5 a film (€4 per i possessori di CARD) oppure €8 per entrambe le proiezioni. La prevendita dei biglietti è attiva online e presso la cassa del Visionario.

Per la programmazione completa e sempre aggiornata e per l'acquisto dei biglietti online consultare il sito www.visionario.movie oppure facebook.com/VisionarioUdine. Ricordiamo che per accedere al Visionario e alla Mediateca Mario Quargnolo è necessario mostrare il Green Pass, la certificazione verde Covid-19. Per la visione dei film rimane obbligatoria la mascherina (chirurgica o ffp2).

HALLOWEEN KILLS [V.O.]

di David Gordon Green

USA 2020, 105’

con Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak

VISIONARIO 31 ottobre ore 19.30



THE LOVE WITCH [V.O.]

di Anna Biller

USA 2016, 120’

con Samantha Robinson, Gian Keys

VISIONARIO 31 ottobre ore 21.30