Al Far East Film Festival Spazio Bambù, ogni pomeriggio fino al 1 maggio

Il Far East Film Festival non è solo cinema. È anche uno spazio di confronto, racconto e interpretazione di un continente che cambia. Per questo torna anche nel 2026 lo Spazio Bambù: ogni pomeriggio, dal 25 aprile al 1° maggio, il pubblico, presso la Sala Fantoni del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, potrà ascoltare giornalisti, analisti, accademici e osservatori discutere dei grandi temi dell’attualità asiatica. Le voci degli incontri sono quelle di Giulia Pompili (Il Foglio) e Francesco Radicioni (Radio Radicale): due giornalisti che fanno dell’Asia il loro territorio, e che al FEFF lo aprono a tutti.

Il mondo cambia velocemente, e l’Asia cambia con lui — spesso prima degli altri. Le tensioni tra grandi potenze ridisegnano equilibri che sembravano consolidati, mentre nuove domande identitarie emergono da società in trasformazione: Taiwan riscopre la propria storia, il Giappone e il sud-est asiatico cercano il proprio posto in un ordine globale che non è più quello di ieri. E poi c’è la Cina: una potenza che non compete soltanto su chip e infrastrutture, ma che lavora sull’immaginario, sulla cultura, sulla capacità di farsi ascoltare — e credere — dalle nuove generazioni.

Tutte le mattine, dal 26 aprile al 1° maggio, Pompili e Radicioni porteranno inoltre in sala Fantoni ci sarà la rassegna stampa con notizie più recenti dall’Asia: quelle più importanti da sapere e quelle che ci coinvolgono direttamente. Insieme ai Talks pomeridiani (sempre in Sala Fantoni), gli appuntamenti di Bambù hanno un’ambizione precisa: usare il cinema come specchio delle tensioni politiche, delle trasformazioni sociali, delle paure e delle aspirazioni di intere società.

Lo Spazio Bambù non si ferma al festival. In collaborazione con il Far East Film Festival, la pagina Instagram di Bambù è attiva tutto l’anno come punto di riferimento per chi vuole seguire l’Asia oltre lo schermo: analisi, aggiornamenti, approfondimenti e uno sguardo costante su un continente che non smette mai di sorprendere. Seguiteci su Instagram: @bambutalks .

Sabato 25 aprile

Corea del Sud, memoria e repressione: raccontare la legge marziale

Antonio Fiori – Università di Bologna

Domenica 26 aprile

Oltre il dragone: il soft power cinese tra cultura, propaganda e immaginario

Lucrezia Goldin – giornalista

Giulia Interesse – Chinaly

Priscilla Ruggiero – giornalista

Lunedì 27 aprile

Giappone, la sicurezza cambia: tra pacifismo e nuove sfide globali

Giulio Pugliese – Istituto Universitario Europeo e Istituto Affari Internazionali

Paola Scrolavezza – Università Ca’ Foscari di Venezia

Gabriele Ninivaggi, giornalista a Tokyo (collegato)

Martedì 28 aprile

Indonesia e Vietnam: equilibri, sviluppo e nuove ambizioni nel sud-est asiatico

Guido Creta – Università L’Orientale di Napoli

Claudio Dordi – Università Bocconi (collegato)

Mercoledì 29 aprile

Taiwan riscrive la sua identità. Il passato come terreno di battaglia

Francesca Baronio – giornalista Rai

Giovedì 30 aprile

Raccontare l’Asia. Come cambia lo sguardo, dai reportage al presente

Siegmund Ginzberg – giornalista

Ilaria Maria Sala – giornalista e scrittrice (collegata)

Venerdì 1° maggio

Trump, Xi e il nuovo disordine mondiale

Greta Cristini – analista

Giorgio Cuscito – Limes (collegato)