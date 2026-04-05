Al Festival di Majano Noyz Narcos. Domenica 9 agosto 2026

Dopo gli annunci dei concerti dei rapper Ernia (1 agosto) e Tony Boy (7 agosto), il Festival di Majano cala il tris ufficializzando oggi la partecipazione alla 66ª edizione della manifestazione di un altro big della scena rap italiana: Noyz Narcos. Tra i maggiori esponenti della scena hip hop/hardcore, l’artista annuncia la date di Cruel Summer 2026, la tournée estiva che farà tappa nei principali festival italiani e che sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i suoi più grandi successi e i brani del suo ultimo album “FUNNY GAMES”, uscito a novembre 2025 e certificato disco d’oro. Al Festival di Majano l’appuntamento con Noyz Narcos è quindi in programma domenica 9 agosto 2026. I biglietti per l’evento, organizzato da Pro Majano, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Zenit srl, saranno in vendita sul circuito Ticketone dalle 14.00 di venerdì 3 aprile. Tutte le info su www.promajano.it e www.azalea.it.

Il recente album “FUNNY GAMES” ha segnato un ritorno destinato a lasciare il segno. Il disco, prodotto da Sine, ha visto la presenza di collaborazioni importanti – da Achille Lauro a Conway The Machine, passando per Guè, Jake La Furia, Madame e Shiva – e si è come un avvertimento, un album oscuro che non cerca spettatori, bensì bersagli. L’ispirazione nasce da “Funny Games” (film austriaco del 1997), dove la violenza diventa una metafora: uno strumento per raccontare la tensione e il disgusto verso una società levigata e artificiale, dove anche il conflitto sembra finto. È una risposta viscerale, un gesto di ribellione creativa, un riferimento perfetto che trova terreno fertile nel mondo di uno dei rapper che ha contribuito a fare la storia del genere, dove la realtà non si edulcora mai, ma si osserva da vicino, senza filtri. Con 13 dischi di platino, 23 dischi d’oro e milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Noyz Narcos si conferma una delle figure centrali della scena hip hop/hardcore italiana.

Noyz Narcos (Roma, 1979) è universalmente considerato uno dei maggiori esponenti di sempre della scena hip hop/hardcore italiana, a cui si è avvicinato nei primi anni ’90, prima come writer e poi come rapper. Con una carriera musicale ormai ventennale alle spalle, che lo ha visto dapprima distinguersi come membro dei collettivi TruceBoys e TruceKlan e poi come solista, è stato capace di raggiungere il successo rinnovando continuamente la propria proposta musicale, senza mai snaturarne l’estetica e l’immaginario di riferimento, apportando al genere un linguaggio, delle tematiche e delle sonorità fino ad allora sconosciute in Italia. Ha all’attivo 9 dischi da solista, tra cui “Non Dormire” (2005), “Verano Zombie” (2007) e “Guilty” (2010), considerati dei classici del rap italiano. I lavori, “Enemy” (2018) e “VIRUS” (2022) hanno conquistato il doppio disco di platino. Nel 2023 pubblica “CVLT”, il joint album con Salmo, certificato doppio platino. A novembre 2025 ha pubblicato l’ultimo album “FUNNY GAMES”, certificato già disco d’oro.

Il 66° Festival di Majanoè organizzato dalla Pro Majano, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Comune di Majano, Associazione regionale tra le Pro Loco, Comunità Collinare del Friuli, Consorzio tra le Pro Loco della Comunità Collinare.