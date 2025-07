Al Giovanni da Udine le acrobazie della Compagnia Circoncentrique. martedì 22 luglio

Al Teatro Nuovo Giovanni da Udine è tempo di circo: martedì 22 luglio alle 18.00 arriva infatti, per la rassegna Teatro Estate 2025, la compagnia circense Circoncentrique con uno spettacolo adatto a tutti, Respire!

Ironia, poesia, emozione, tecnica, originalità, acrobazie, virtuosismi in un girotondo spettacolare: Respire! gira l’Europa e il mondo da tredici anni incantando un pubblico di ogni età. Formatisi all’ École Supérieure des Arts du Cirque di Bruxelles, Alessandro Maida e Maxime uniscono espressione del corpo, abilità tecnica, pianoforte a coda e sorprese continue creando un universo sensibile in cui la relazione è al centro. Come nella respirazione, dove l’inspirazione lascia il posto all’espirazione, i due artisti interagiscono sul palcoscenico alternandosi in rotazioni vorticose: un’avventura circolare, un poetico e scanzonato inno alla gioia di vivere e di essere.

La rassegna Teatro Estate 2025 è realizzata anche grazie al sostegno di Amga Energia & Servizi – Gruppo Hera.

Spettacolo conclusivo della rassegna, giovedì 31 luglio, sarà quello che vedrà protagonisti i mitici Oblivion – al secolo Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli – amatissimi sia sui palcoscenici di tutta Italia che dagli studi di show tv come Zelig e Only Fun. Cinque artisti scatenati, cinque voci, cinque chitarre e il trionfo della parodia in quella che è la playlist di Alta Rotazione del gruppo, a metà fra un concerto e una chiacchierata che ci trasporterà dai Queen a Gianni Morandi, dalle parodie sanremesi ai Promessi Sposi in 10 minuti.

Info e biglietteria

