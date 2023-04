AL MENTI È RIMONTA BIANCOROSSA

LR VICENZA-PORDENONE 2-1

GOL: 9? pt Dubickas, 29? Rolfini, 34? Ferrari.

LR VICENZA (4-2-3-1): Confente; Ndiaye, Pasini, Bellich (12? pt Cappelletti), Sandon (30? st Oviszach); Ronaldo, Cavion (15? st Jimenez); Della Morte (30? st Tonin), Scarsella, Rolfini; Ferrari (15? st Begic). A disp.: Brzan, Iacobucci, Corradi, Zonta, Giacomelli, Greco, Stoppa, Manfredonia. All. Thomassen.

PORDENONE (4-3-1-2): Festa; Andreoni (19? st Edera), Pirrello, Ajeti, Ingrosso; Zammarini, Giorico (19? st Torrasi), Pinato (31? st Gucher); Piscopo; Dubickas (8? st Palombi), Candellone (31? st Magnaghi). A disp.: Martinez, Gallo, Deli, Maset, Negro, Destito. All. Di Carlo

ARBITRO: Giaccaglia di Jesi, assistenti Boggiani di Monza e Peloso di Nichelino. Quarto ufficiale Marra di Mantova.

NOTE: ammoniti Sandon, Piscopo, Giorico, Andreoni, Ingrosso, Torrasi e Pirrello. Angoli 2-5. Recupero: 3? pt, 6? st. Spettatori: 7.647 (di cui 6.000 abbonati), incasso: 56.850 euro.

PRIMA FRAZIONE

1? partiti al Menti! Il primo pallone è per i padroni di casa.

5? partita vibrante sin dalle prime frazioni di gioco, con il LR Vicenza all’attacco e i ramarri veloci nelle ripartenze.

9? VANTAGGIO PORDENONE! Trama articolata dei neroverdi sulla trequarti avversaria, che porta Dubickas al tap in vincente sotto porta su assist di Piscopo!

13? ramarri ancora pericolosi: destro di Candellone da fuori respinto dalla retroguardia biancorossa.

16? attaccano i ramarri: imbucata in verticale per Dubickas che perde però il tempo per il cross. Pallone sul fondo.

19? percussione centrale di Zammarini coast to coast: passaggio filtrante per Ingrosso che mette in mezzo per Candellone, il cui tiro è respinto quasi sulla linea.

23? neroverdi ancora vicini al raddoppio! Lancio per Piscopo che non riesce a superare Confente al limite dell’area.

29? pareggio dei padroni di casa con Rolfini, lesto a insaccare la respinta di Festa su punizione di Della Morte.

31? Pordenone pericoloso con Pinato, che di pochi centimetri non riesce a colpire di testa da buona posizione in area.

34? LR Vicenza in vantaggio, la ribalta Ferrari.

45? assegnati tre minuti di recupero.

INTERVALLO: LR VICENZA-PORDENONE 2-1

SECONDA FRAZIONE

1? riprende il gioco al Menti. Giorico gioca il primo pallone della ripresa.

7? conclusione dalla distanza di Zammarini: blocca Confente.

11? doppia conclusione di Candellone deviata in corner. Neroverdi vicini al gol del pareggio!

13? cross di Piscopo in mezzo: Palombi viene anticipato prima del tap in vincente. Sulla respinta tenta la conclusione Pinato ma viene respinta dalla difesa biancorossa. Arriva sul pallone Zammarini, il cui destro è però troppo alto.

14? azione in solitaria di Piscopo che entra in area ma viene fermato dai difensori avversari.

15? ci prova Palombi di destro ma il pallone termina sul fondo.

18? Piscopo solo in area conclude verso la porta: mura il tiro Confente salvando i biancorossi.

20? cross di Palombi per Candellone, che spizza di testa senza però impattare pericolosamente il pallone. Continuano a creare occasioni i neroverdi, alla ricerca del pari.

21? conclusione di Edera bloccata da Confente.

24? ancora Edera alla conclusione, questa volta su punizione. Confente si fa trovare pronto e neutralizza in presa il suo sinistro.

28? sinistro di Pinato dal limite smorzato dalla difesa di casa.

45? assegnati sei minuti di recupero.

FINALE: LR VICENZA-PORDENONE 2-1