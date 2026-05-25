Al parco Moretti arriva Terminal: il circo contemporaneo dal 12 al 21 giugno

Con l’arrivo del mese di giugno, ecco che a Udine tutto si prepara per ospitare la nuova edizione di Terminal che, ancora una volta, trasformerà il Parco Moretti in un grande spazio di incontro, dove creatività e meraviglia la faranno da padrone. Dal 12 al 21 giugno, il festival riaccenderà il cuore verde della città con dieci giorni capaci di intrecciare circo contemporaneo, musica, laboratori, performance, incontri, danza, attività partecipative e momenti di socialità, dando vita a un programma ricchissimo, dall’ampio respiro internazionale, pensato per pubblici di tutte le età. Come di consueto ad annunciare la presenza del festival sarà il tendone fucsia e giallo montato, anche quest’anno, nell’arena naturale del parco cittadino, al quale si unirà, per il secondo fine settimana, una seconda struttura coperta.

Circo all’inCirca e la cooperativa Puntozero che organizzano l’evento – con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Comune di Udine, del MiC – Ministro Italiano della Cultura, di Fondazione Friuli, Etxepare Euskal Institutua, Governo Basco, Outdoor Arts Italia, Artekale – porteranno in città un’edizione che si preannuncia ancora più internazionale, e ricchissima di eventi (soprattutto nel secondo fine settimana), come è stato spiegato in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione, ospitata dal palazzo della Regione a Udine, e alla quale hanno partecipato l’assessore alla Cultura del Comune di Udine, Federico Pirone; Davide Perissutti, direttore artistico del festival e Joseph Facchin, project manager di Terminal.

«Terminal rappresenta molto bene l’idea di città che vogliamo costruire: una città capace di vivere i propri spazi pubblici come luoghi di incontro, relazione e partecipazione, dove la cultura diventa strumento di rigenerazione e costruzione del senso per la comunità. Ma questa dimensione locale si intreccia con una forte apertura internazionale. Gli scambi, le collaborazioni e la presenza di operatori provenienti da diversi Paesi confermano come Udine sia sempre più inserita in una rete culturale libera, dinamica e di prestigio nel panorama delle arti performative e circensi contemporanee. Questa doppia dimensione, comunitaria e internazionale insieme, è uno degli aspetti più importanti e preziosi del festival», ha sottolineato Federico Pirone, assessore all cultura del Comune di Udine.

Davide Perissutti, direttore artistico di Terminal, ha dichiarato: «Penso che il festival possa dialogare con il tema del confine. È un tema che le politiche culturali della Regione Friuli Venezia Giulia negli ultimi anni ci hanno invitato a trattare come “un ponte tra identità diverse, spazio di incontro e di continua ricerca di libertà”. Da questo punto di vista il circo contemporaneo è un territorio artistico che si nutre dei confini: attraversa linguaggi, culture, discipline e punti di vista differenti, costruisce la propria identità senza preconcetti o rivendicazioni, in costante dialogo con ciò che trova sul campo. La programmazione di quest’anno lo dimostra chiaramente. Il pubblico di Udine è ormai maturo per confrontarsi con spettacoli che, accanto alla dimensione spettacolare e poetica del circo, propongono anche uno sguardo sul presente. Alcuni artisti ospiti porteranno esperienze nate in territori attraversati da tensioni e trasformazioni sociali; altri useranno ironia e linguaggio performativo per riflettere su temi universali come il conflitto, la paura o il rapporto tra individuo e società. Tutto questo senza rinunciare alla leggerezza che appartiene profondamente al circo. Anzi, una delle grandi capacità di questa forma artistica è proprio quella di affrontare temi complessi mantenendo accessibilità, umanità e vicinanza con il pubblico. Terminal vuole essere esattamente questo: uno spazio aperto, popolare e contemporaneo, in cui trascorrere una giornata insieme, ma anche lasciarsi interrogare dal mondo che ci circonda».

Joseph Facchin, project manager del festival ha sottolineato come questa edizione rappresenti un passaggio fondamentale per la crescita internazionale del festival: «Quest’anno quasi tutti gli spettacoli saranno una prima nazionale. Alcuni lavori sono già stati mostrati, ma solo in forma di studio o work in progress, mai nella loro versione definitiva. È anche per questo che Terminal attirerà a Udine quasi 60 professionisti provenienti da tutta Europa. Per due giorni il festival ospiterà Basque Street Arts Italia 2026: un focus di incontri, confronti e momenti di riflessione – realizzato in collaborazione con Outdoors Arts Italy – sullo stato delle arti performative nello spazio pubblico, condividendo insieme la visione degli spettacoli. È un segnale importante del prestigio che Terminal sta conquistando sempre più a livello internazionale. Il nostro impegno è stato quindi quello di portare a Udine un evento nell’evento, fondamentale per confermare la portata internazionale del festival».

Ad aprire Terminal saranno i Teens, i giovanissimi artisti di Circo all’inCirca e l’energia magnetica di Queen of Saba, primo assaggio di un calendario che, giorno dopo giorno, porterà a Udine compagnie e artisti provenienti da tutta Europa. Dal Belgio arriveranno le spettacolari acrobazie di 15feet6 e la poesia scenica di Company Midnight, mentre tra Austria, Germania e Paesi Bassi prenderanno forma gli universi visionari di “Sawdust Symphony” e “FOOD”, capaci di fondere circo, musica e teatro in esperienze immersive e fuori dall’ordinario. Dalla Palestina arriverà invece il potente linguaggio del Palestinian Circus con “Sarab”, mentre il Focus Basco accenderà una serata interamente dedicata alla scena contemporanea dei Paesi Baschi tra teatro visuale, circo e danza.

Terminal, in questa sua decima edizione, continuerà a distinguersi per la capacità di far convivere grandi eventi internazionali e piccole attività diffuse. Durante tutti i dieci gironi, il Parco Moretti si animerà infatti con laboratori creativi, pratiche corporee, letture condivise, attività per bambini, esperienze artistiche, incontri e momenti conviviali che renderanno il festival un’esperienza da vivere lungo tutta la giornata. Ci saranno workshop di acroyoga, danza africana, tango argentino, collage fotografico, ecostampa, giocoleria con il fuoco e persino laboratori dedicati al riciclo, alla sostenibilità e all’antispreco alimentare, confermando l’anima profondamente culturale e sociale della manifestazione.

Accanto agli spettacoli sotto il tendone e sul main stage, il festival farà vibrare anche gli spazi aperti del parco con dj set, performance itineranti ed eventi collettivi. Tra questi spiccherà senz’altro “Orquestra de malabares” (composta da 50 elementi!): un esempio del lavoro di connessione e tessitura del festival. L’evento, infatti, coinvolgerà la filarmonica di Pozzuolo del Friuli che lavorerà con sei artisti internazionali provenienti dalla Spagna. L’evento conclusivo unirà dunque musica dal vivo e arti circensi in una grande festa aperta a tutti, perfetta sintesi dello spirito di Terminal: un luogo dove i linguaggi artistici si incontrano, si contaminano e diventano occasione di condivisione.

Per dieci giorni Udine tornerà quindi ad accogliere un festival capace di parlare molte lingue, attraversare generazioni diverse e trasformare il Parco Moretti in uno spazio di scoperta continua.

INFO SUGLI SPETTACOLI – Gli spettacoli all’aperto saranno a ingresso gratuito e senza bisogno di prenotazione. Si consiglia di portare un asciugamano per distendersi sull’erba. Quelli sotto al tendone saranno a pagamento (intero 10 euro; under 30, 8 euro). I biglietti potranno essere acquistati da un’ora prima dello spettacolo durante la settimana e almeno due ore prima durante i week end alla biglietteria al Parco Moretti, oppure online su VivaTicket (su www.terminal-festival.comnelle schede relative a ogni spettacolo). Maggiori informazioni sono disponibili su www.terminal-festival.comoppure all’infopoint aperto da lunedì a venerdì dalle 17; sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 21. In caso di maltempo, quando possibile, gli spettacoli si terranno nel tendone del Circo all’inCirca situato all’interno di Parco Moretti. Qualora non fosse possibile, gli spettacoli saranno riprogrammati nei giorni seguenti. Le comunicazioni avverranno attraverso le pagine social di Terminal.

IL FESTIVAL 2026 – Quest’anno Terminal, ideato da Circo all’inCirca e Puntozero, ha ricevuto il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Comune di Udine, MiC – Ministro Italiano della Cultura, Fondazione Friuli, Etxepare Euskal Institutua, Governo Basco, Outdoor Arts Italia, Artekale. Il progetto di sviluppo artistico è realizzato in collaborazione con numerose realtà nazionali e locali e fa parte della rete regionale “Intersezioni” e di quella nazionale “Talea. L’illustrazione di Terminal26 è stata realizzata da Andrea Antinori.