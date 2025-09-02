Al Teatro Nuovo Giovanni da Udine inizia la campagna abbonamenti

Previste tre fasi: conferme (dal 2 al 13 settembre), variazioni (17 e 18 settembre), nuovi abbonamenti (dal 20 settembre). In cartellone musical, commedie contemporanee e grandi classici, musica sinfonica, danza, opere liriche e operette, proposte per la scuola e per i più piccoli, fino alle imperdibili Lezioni di Storia e Lezioni di Scienze e a un ricco programma di incontri ed eventi collaterali

È tutto pronto al Giovanni da Udine per l’avvio della Campagna abbonamenti della 29ma Stagione di Prosa, Musica, Opera, Operetta e Danza. La data da segnare in agenda è quella di martedì 2 settembre, inizio della fase delle conferme riservata a tutti gli abbonati alla precedente Stagione che desiderano confermare il proprio abbonamento alla nuova programmazione. Si proseguirà quindi come di consueto con la fase delle variazioni – il 17 e 18 settembre – per aprire, dal 20 settembre, ai nuovi abbonamenti.

Vasto e particolarmente variegato il nuovo cartellone, che vedrà avvicendarsi sul palcoscenico personaggi dello spettacolo amatissimi dal grande pubblico – Ale e Franz, Simone Cristicchi, Filippo Dini, Drusilla Foer, Vanessa Gravina, Ottavia Piccolo, Massimo Popolizio, Emilio Solfrizzi, Giuseppe Zeno solo per citarne alcuni – compagnie di Danza come Les Ballets de Monte Carlo e star carismatiche come Natalia Osipova– orchestre sinfoniche di caratura internazionale e direttori quali Daniele Gatti, Sir John Eliot Gardiner, Sir András Schiff o i pianisti Lilya Zilberstein, Ivo Pogorelich e Pierre-Laurent Aimard,

Dunque, una Stagione più che mai varia e ricca di novità – 60 gli appuntamenti in cartellone scelti dai direttori artistici Roberto Valerio (Prosa), Paolo Cascio (Musica) e Fiorenza Cedolins (Opera, Operetta e Danza) senza contare le attività collaterali come incontri con le compagnie e gli artisti, conferenze di approfondimento, laboratori per bambini e visite guidate – per un Teatro che si conferma polo di attrazione culturale per un pubblico non solo regionale. L’evento inaugurale è più che mai prossimo: il 16 ottobre infatti il sipario si alzerà sulla prima nazionale de L’uomo, la bestia e la virtù, commedia onirica di Luigi Pirandello per la regia di Roberto Valerio con Vanessa Gravina, Max Malatesta e Nicola Rignanese: una produzione dei Teatri di Pistoia realizzata in collaborazione con il Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Durante la presenza della Compagnia in città, non mancheranno prove aperte e incontri per vedere come nasce un grande spettacolo.

Alcune delle novità in programma

Per la Musica, significativa novità è il progetto di residenza dell’Orchestra Mozart diretta da Daniele Gatti. La leggendaria formazione fondata nel 2004 da Claudio Abbado sarà di casa al Giovanni da Udine per preparare il programma musicale che presenterà al pubblico, in prima assoluta, il 3 dicembre, e che poi porterà in altre città italiane: un entusiasmante viaggio da Haydn a Prokof’ev e Stravinskij. Anche in questo caso ci saranno prove aperte e incontri con giovani musicisti del territorio.

Per quanto attiene l’Opera, l’Operetta e la Danza, il Teatro Nuovo sarà il primo palcoscenico italiano ad ospitare l’operatic musical 55 secondi, progetto ideato da Fiorenza Cedolins, prodotto dall’Istituzione Musicale e Sinfonica del FVG esostenuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: un evento di grande respiro, emozionante e coinvolgente, con oltre ottanta cantanti, musicisti e ballerini – molti dei quali eccellenze del nostro territorio come la FVG Orchestra e il Coro del Friuli Venezia Giulia – in scena nella data simbolica del 6 maggio per condividere con il pubblico il 50mo anniversario del Terremoto.

Ma saranno tante altre ancora le ricorrenze che potremo celebrare insieme: il Santo di Assisi, di cui nel 2026 ricorrono gli 800 anni dalla morte, sarà al centro di una conferenza dal titolo San Francesco con il professor Alessandro Barbero (18 novembre) e dell’intenso spettacolo impreziosito da musica dal vivo di Simone Cristicchi, Franciscus (29 gennaio).

Il tradizionale Concerto di San Silvestro sarà poi tutto dedicato a Johann Strauss figlio nel 200mo anniversario della nascita, mentre con il raffinatissimo pianista Pierre Laurent Aimard (22 gennaio) festeggeremo il centesimo compleanno di uno dei massimi compositori viventi, György Kurtág. Nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne(25 novembre), la conferenza concerto Dialogo sull’Amore e Morte si promette di sensibilizzare, attraverso la musica, soprattutto il pubblico dei giovani su un tema di tragica, cogente attualità. Il 27 gennaio, nella giornata che celebra in tutto il mondo le vittime della Shoah, potremo ascoltare il Concerto per il Giorno della Memoria, con la FVG Orchestra diretta da Paolo Paroni. La Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe il 2 novembre presenterà al Giovanni da Udine lo spettacolo Nel cuore della realtà, per la regia e drammaturgia di Claudio de Maglio: un omaggio a Pier Paolo Pasolini nella data che segna il 50mo anniversario della morte.

Più ricca che mai la parata di stelle che calcheranno il palcoscenico del Giovanni da Udine. Per la Prosa, saranno innumerevoli i beniamini del pubblico nei 25 appuntamenti in cartellone fra commedie brillanti e noir, musical dai notevoli effetti speciali come Cantando sotto la pioggia – con le coreografie e la regia di Luciano Cannito – e Aggiungi un posto a tavola con la guest star Lorella Cuccarini, coinvolgenti riscritture di grandi classici. Di Antonio Latella potremo ammirare Riccardo III,attesa rilettura del capolavoro diShakespearecon Vinicio Marchioni, mentre Filippo Dini sarà protagonista e regista di un altro imperdibile capolavoro assente da diversi anni dalla nostra programmazione, Il Gabbiano di Anton Cechov conGiuliana De Sio. Massimo Popolizio porterà invece in scena e reciterà nel capolavoro di Harold Pinter Ritorno a casa, spettacolo “pericolosamente” divertente, dove l’apparente leggerezza si intreccia a temi profondamente drammatici e inquietanti. La commedia brillante L’anatra all’arancia diretto da Claudio “Greg” Gregori vedrà il ritorno di Emilio Solfrizzi, mentre Giuseppe Zeno sarà presente nella prima regia teatrale di Gabriele Muccino, A casa tutti bene. La rassegna storica Tempi Unici proporrà in apertura Arrivano i Dunque e le strepitose invenzioni linguistiche di Alessandro Bergonzoni, per chiudersi con una Compagnia di teatro danza di primissimo piano, i Peeping Tom che in una doppia serata, realizzata in collaborazione con il CSS Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, presenterà lo spettacolo visionario Chroniques che esplora la fluidità del tempo e della coscienza umana intrecciando realtà, leggende e percezioni. La rassegna Teatro Insieme pensata per tutta la famiglia si aprirà con il duo comico Ale e Franz e il loro nuovo, freschissimo spettacolo Capitol’ho; mentre Lella Costa in Lisistrata per la regia di Serena Sinigaglia el’elegantissima Drusilla Foer in Venere nemica saranno le regine di Soggetto Donna.

Orchestre internazionali e interpreti contesi dalle maggiori sale da concerto del mondo costellano il cartellone di Musica, con programmi di assoluto appeal che spazieranno dal Barocco al Novecento. Fra i nomi più prestigiosi brillano Ton Koopman, clavicembalista e direttore dell’Amsterdam Baroque Orchestra & Choir, cui sarà affidato il concerto di apertura del cartellone musicale in programma il 25 ottobre conl’Oratorio di Handel, Athalia. E poi gli eccelsi pianisti Ivo Pogorelich, Sir András Schiff, Lilya Zilberstein, i grandissimi del podio Daniele Gatti, Sir John Eliot Gardiner, Jiri Habart, le prestigiose compagini Orchestra Mozart, The Constellation Choir & Orchestra, Savaria Symphony Orchestra, Prague Philharmonia. A partire da questa Stagione, sarà varato anche il format “Nota Bene”. Lezioni di Musica e Storia con due appuntamenti che intrecciano concerto e ascolto guidato, quest’ultimo a cura di Paolo Cascio, di altrettanti capolavori della classica. A eseguirli sarà l’Orchestra Giovanile dei Filarmonici Friulani. La finestra dedicata ai piccolissimi da 0 a 36 mesi ritornerà con tre appuntamenti di avvicinamento alla musica, in una relazione fatta di ascolto, contatto visivo, tattile, dialogo sonoro, mimica e movimento.

Il cartellone di Danza ci farà apprezzare un’autentica leggenda vivente del balletto classico e contemporaneo, la superstar Natalia Osipova – al suo debutto a Udine il 9 novembre con una performance unica, straordinario successo mondiale, Force of Nature – e reincontrare la prestigiosa compagnia monegasca Les Ballets de Monte Carlo, impegnata nell’iconica coreografia Romeo e Giulietta di Jean Christophe Maillot. Nel programma operistico spiccano le stelle del belcanto Annalisa Stroppa, perfetta Rosina nel Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini per la regia, le scene e i costumi di Pier Luigi Pizzi e la direzione di Enrico Calesso, mentre il soprano Anna Pirozzi e il tenore Yusif Eyazov saranno la sfortunata coppia di innamorati ne Il Trovatore di Giuseppe Verdi, diretti da Renato Palumbo, grande esperto del repertorio verdiano. Entrambe le produzioni sono firmate del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste. Il ritorno dell’Operetta è invece assicurato da due titoli sempreverdi del repertorio, La vedova allegra di Lehár per la domenica di Carnevale, e l’esotica La Bajadera di Kalmán, proposti entrambi dalla compagnia operettistica italiana Teatro Musica Novecento, con l’orchestra in buca diretta da Stefano Giaroli.

Tutti gli aggiornamenti come sempre sono disponibili sul sito www.teatroudine.it

Orari Biglietteria durante la Campagna Abbonamenti (2 settembre – 1° ottobre 2025): da martedì a sabato dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00. Chiusura nei giorni festivi, martedì 16 e venerdì 19 settembre.Per informazioni: tel. 0432 248418 (dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00); biglietteria@teatroudine.it www.teatroudine.it