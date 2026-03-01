Al Teatro Paolo Maurensig rassegna domenicale dedicata al teatro comico con Catine e i Papu

Il nuovo mese alle porte vedrà il Teatro Paolo Maurensig di Feletto Umberto ospitare la rassegna Risate di marzo, un ciclo di tre appuntamenti dedicati alla comicità e al sorriso, in programma in tre diverse domeniche pomeriggio. Organizzata da Catine Sas, con la preziosa collaborazione della Fondazione Luigi Bon e il consueto sostegno del Comune di Tavagnacco, la rassegna mira a offrire intrattenimento di qualità all’interno della proposta teatrale. «Quest’anno desidero che il “virus” del buonumore ci contagi tutti – racconta Catine, ideatrice del ciclo – per questo motivo è nata Risate di marzo: tre domeniche all’insegna della comicità e un invito a ritrovarsi, ridere insieme e riscoprire il valore del teatro come luogo di condivisione e leggerezza».

La rassegna si articolerà in tre appuntamenti domenicali, tutti con inizio alle ore 17.30. Il primo appuntamento andrà in scena domenica 1 marzo e vedrà protagonista il duo comico I Papu. Per l’occasione Andrea Appi e Ramiro Besa presenteranno lo spettacolo dal titolo “35 anni senza battere ciglio”, progetto che celebra la lunga e brillante carriera del celebre duo comico pordenonese. Domenica 15 marzo sarà la volta di Catine e Gianpacco in “Cocoli e ninins”, un confronto irresistibile tra due mondi, due caratteri e due città, fra Trieste e Udine, fra triestini e friulani. Per l’ultimo appuntamento, in programma domenica 29 marzo, Catine tornerà one girl show con “Come Jacum dai Zeis”, uno spettacolo intenso e divertente che intreccia comicità e tradizione popolare friulana.

I biglietti per i tre appuntamenti sono disponibili alla biglietteria del Teatro Paolo Maurensig, aperta tutti i lunedì e mercoledì dalle 17.30 alle 19.30, con aperture speciali il venerdì precedente ogni spettacolo, sempre dalle 17.30 alle 19.30. Tutte le info su www.fondazionebon.com .

