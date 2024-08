Al via da lunedì 2 settembre la campagna 2025 del Cinema Visionario

Immaginare è come viaggiare: ci porta altrove. E il cinema, che dell’immaginazione è il quartier generale, non ci porta semplicemente altrove: ci porta in tutti i mondi possibili! Siete pronti a superare i confini? Siete pronti a sognare? La nuova stagione cinematografica bussa alle porte e la campagna 2025 del Visionario è pronta a prendere il via: sarà acquistabile da lunedì 2 settembre, infatti, la Card “Io sono Visionario” 2025 che accompagnerà gli spettatori dentro un lungo tragitto di prime visioni, film in lingua originale, retrospettive, eventi culturali e rassegne tematiche. L’illustrazione della campagna 2025 è firmata quest’anno da Cristiano Antonutti. Una libera interpretazione dell’aggettivo “visionario”: seduto sul letto, nella sua stanzetta, troviamo infatti un ragazzino che lascia completamente libera la fantasia e comincia a volare. Comincia a esplorare tutti i mondi possibili, proprio come succede al cinema appena si spengono le luci… Antonutti, architetto e appassionato di arti applicate (dalla musica al disegno a mano fino alle Generative AI), lavora come collaboratore presso studi di progettazione ed aziende della provincia di Udine.

Il sipario della nuova stagione si alzerà giovedì 5 settembre e non serve certo sottolineare qual è il titolo su cui si è già concentrata l’attesa del pubblico: stiamo parlando, ovviamente, di Beetlejuice Beetlejuice, il blockbuster con cui Sua Maestà Tim Burton ha dato un seguito al vecchio e caro Beetlejuice – Spiritello porcello (ritroveremo Michael Keaton e Winona Ryder, affiancati dalla new entry Jenna “Mercoledì” Ortega)! Correva l’anno 1988 e chiunque si aspettasse un clone di Ghostbusters dovette ricredersi, trovandosi di fronte a una commedia sfrenata, folle, macabra, caustica, visivamente unica. Era nato l’aggettivo “burtoniano”!

La danza macabra di Beetlejuice Beetlejuice inizierà alla Mostra di Venezia e, da Venezia, arriveranno altri due film davvero da non perdere: Campo di battaglia di Gianni Amelio (5 settembre), ambientato in Friuli Venezia Giulia durante la Prima Guerra Mondiale, e Joker: Folie à Deux di Todd Phillips (2 ottobre), con la strana coppia Joaquin Phoenix-Lady Gaga. Da Cannes arriverà invece Limonov di Kirill Serebrennikov (5 settembre), tratto dal bestseller di Emmanuel Carrère, e vedremo presto sul grande schermo anche uno dei titoli più amati dalla critica indipendente americana, cioè Love Lies Bleeding di Rose Glass (12 settembre). Da fine ottobre, poi, tutti i riflettori saranno puntati su Parthenope, l’ultimo capolavoro di Paolo Sorrentino.

Due le possibilità per chi vuole tesserarsi con il Visionario: acquistare la sola Card “Io sono Visionario” al costo di €15,00 (con un primo ingresso a €3,50) oppure scegliere il vantaggiosissimo pacchetto che, al costo di €50,00 comprende la Card e 8 ingressi. Una volta esaurito il primo abbonamento, il successivo costerà €45,00 con altri 10 ingressi. Gli abbonamenti, così vantaggiosi, sono acquistabili solo dai possessori di Card. E la nuova stagione riserverà anche quest’anno un’attenzione particolare per i giovani cinefili. Per tutti i giovani appassionati di cinema, la Card “Io sono Visionario” Under 26 costerà solo €7 e offrirà gli stessi benefici!

Chi acquista e/o rinnova la Card avrà inoltre sconti al Bookshop del Visionario e presso i teatri e gli esercizi commerciali convenzionati. A questo proposito, ricordiamo la possibilità di acquistare o rinnovare l’abbonamento del Teatro Nuovo “Giovanni da Udine” direttamente presso uno sportello dedicato al cinema Visionario da martedì 3 settembre. Per informazioni in merito sarà disponibile un referente CEC per il Teatro Nuovo (il calendario con date e orari è disponibile online sul sito www.visionario.movie).