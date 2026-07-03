Al via l’estate di concerti e spettacoli. AZALEA presenta il nuovo sito e logo
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Al via l’estate di concerti e spettacoli. AZALEA presenta il nuovo sito e logo

Da oltre quarant’anni Azalea.it organizza e promuove concerti, spettacoli ed eventi dal vivo, contribuendo alla crescita del panorama musicale e culturale del Nord-Est e non solo. Oggi questa esperienza si traduce in un’immagine più contemporanea, capace di esprimere energia, dinamismo e apertura verso il futuro, mantenendo saldi i valori che hanno accompagnato l’azienda fin dalle sue origini.

Il nuovo logo – creato da Pop Com Studio – nasce da un processo di semplificazione e valorizzazione dell’identità del marchio. Linee essenziali, maggiore riconoscibilità e una comunicazione più versatile permettono ad Azalea.it di presentarsi con coerenza su tutti i canali, dal digitale agli eventi sul territorio.

Accanto al restyling del marchio debutta anche il nuovo sito web – sempre sviluppato da Pop Com Studio -, completamente ripensato, sia nell’estetica, sia nelle funzionalità. La piattaforma offre una navigazione più intuitiva, un’organizzazione dei contenuti più efficace e un’esperienza ottimizzata su smartphone, tablet e desktop. Grande attenzione è stata dedicata alla valorizzazione degli eventi, con pagine più ricche di informazioni, una ricerca semplificata e strumenti che consentono agli utenti di trovare rapidamente concerti, date, location e modalità di acquisto dei biglietti.

Il nuovo sito è stato progettato per evolversi insieme alle attività di Azalea.it, confermandosi come punto di riferimento sempre più completo per il pubblico, gli artisti, i partner e gli operatori del settore.

Azalea.it ha inaugurato una nuova grande estate di eventi, con concerti e spettacoli che toccheranno diverse venue fra Friuli Venezia Giulia e Veneto, da Villa Manin a Codroipo al Parco San Valentino di Pordenone e al Castello di Udine, da Piazza Grande a Palmanova al Festival di Majano, passando anche per Azzano DecimoSan Vito al TagliamentoRivignano Teor, fino a Bibione Villorba (TV), per un calendario ricchissimo di proposte pensato per soddisfare un pubblico più che mai eterogeneo. Tutte le info sul ricchissimo programma sono ora disponibili sul nuovo portale www.azalea.it

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