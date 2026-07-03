Al via l’estate di concerti e spettacoli. AZALEA presenta il nuovo sito e logo

Da oltre quarant’anni Azalea.it organizza e promuove concerti, spettacoli ed eventi dal vivo, contribuendo alla crescita del panorama musicale e culturale del Nord-Est e non solo. Oggi questa esperienza si traduce in un’immagine più contemporanea, capace di esprimere energia, dinamismo e apertura verso il futuro, mantenendo saldi i valori che hanno accompagnato l’azienda fin dalle sue origini.

Il nuovo logo – creato da Pop Com Studio – nasce da un processo di semplificazione e valorizzazione dell’identità del marchio. Linee essenziali, maggiore riconoscibilità e una comunicazione più versatile permettono ad Azalea.it di presentarsi con coerenza su tutti i canali, dal digitale agli eventi sul territorio.

Accanto al restyling del marchio debutta anche il nuovo sito web – sempre sviluppato da Pop Com Studio -, completamente ripensato, sia nell’estetica, sia nelle funzionalità. La piattaforma offre una navigazione più intuitiva, un’organizzazione dei contenuti più efficace e un’esperienza ottimizzata su smartphone, tablet e desktop. Grande attenzione è stata dedicata alla valorizzazione degli eventi, con pagine più ricche di informazioni, una ricerca semplificata e strumenti che consentono agli utenti di trovare rapidamente concerti, date, location e modalità di acquisto dei biglietti.

Il nuovo sito è stato progettato per evolversi insieme alle attività di Azalea.it, confermandosi come punto di riferimento sempre più completo per il pubblico, gli artisti, i partner e gli operatori del settore.

Azalea.it ha inaugurato una nuova grande estate di eventi, con concerti e spettacoli che toccheranno diverse venue fra Friuli Venezia Giulia e Veneto, da Villa Manin a Codroipo al Parco San Valentino di Pordenone e al Castello di Udine, da Piazza Grande a Palmanova al Festival di Majano, passando anche per Azzano Decimo, San Vito al Tagliamento, Rivignano Teor, fino a Bibione e Villorba (TV), per un calendario ricchissimo di proposte pensato per soddisfare un pubblico più che mai eterogeneo. Tutte le info sul ricchissimo programma sono ora disponibili sul nuovo portale www.azalea.it.