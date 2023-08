Al via venerdì 25 agosto la Sagra delle Patate di Godia

sagra patate 2013

Parte il primo weekend tra caccia al tesoro, camminate, truccabimbi, musica, nuove specialità gastronomiche e il ritorno dello Gnocchi Drive

I pentoloni, griglie e friggitrici sono già in posizione: la 47ma edizione della Sagra delle Patate di Godia inizierà infatti ad accogliere i visitatori venerdì 25 agosto alle 18, con taglio del nastro alla presenza delle autorità alle 19.30. Venerdì e sabato dalle 18 e domenica dalle 11 (cucina chiusa dalle 16 alle 18) sarà così possibile degustare i tradizionali piatti a base di patate – gnocchi con svariati sughi, frico, patate fritte, bomboloni di patate –, polenta, carni alla griglia e anche la novità del 2023, il roast beef con pane di patate. “Cerchiamo sempre di innovare, ma mantenendo fede alla tradizione e alla qualità sia nella scelta dei piatti e degli ingredienti che nelle modalità di preparazione – spiegano gli organizzatori –: per rendersene conto basta gettare uno sguardo allo stand degli gnocchi, dove tante volontarie e volontari li preparano a mano, uno ad uno, come si farebbe in casa, lavorando le tipiche patate prodotte in loco”. Ritorna poi lo Gnocchi Drive, nato nella prima estate dopo il Covid come modo per consentire di provare queste specialità anche senza recarsi fisicamente agli stand, ma che si è poi affermato come modalità per andare in contro ad una platea più vasta di appassionati: sarà quindi possibile ordinare online su www.sagradigodia.it gnocchi, frico o bomboloni entro le 18 del giorno antecedente il ritiro; e passare poi comodamente in auto al campetto di Beivars (via Bologna) il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 20.30 e in via straordinaria il lunedì con lo stesso orario, in un piacevole prolungamento del fine settimana gastronomico.

La Sagra di Godia non è comunque solo gastronomia. Nel primo weekend saranno per primi protagonisti bambini e ragazzi dai 4 ai 16 anni (minori di 8 anni accompagnati) con la 23ma Caccia al Tesoro in bicicletta “Tra Godie e la Tôr”, alle 9 di sabato 26 (sabato 2 settembre in caso di maltempo). Sei tappe tra Godia e Beivars, per un totale di circa 12 km, che si concluderanno con il pranzo a base di gnocchi e patate fritte (info e iscrizioni obbligatorie entro le 12 di venerdì 25 al 3333179481, partecipazione gratuita con pranzo e maglietta in omaggio, munirsi di bici propria). Domenica 27 ritorna invece la manifestazione ludico-motoria aperta a tutti “A Tor pa Tôr”, in collaborazione con l’Asd Keep Moving Udine (percorsi di 7, 14 e 21 km, iscrizioni dalle 7.45 e partenze dalle 8 alle 9, info [email protected]). Sempre domenica a partire dalle 11 sarà presente anche Stefanie la Truccabimbi, pronta a decorare i visi dei più piccoli con fantasiosi disegni. A fare da colonna sonora ai festeggiamenti sarà sabato sera dalle 20 la musica itinerante dei DISCOstajare Street Band, e domenica sera dalla stessa ora quella de I Splumâts. Sempre attiva negli orari di Sagra anche la ricca Pesca Gastronomica.

La Sagra di Godia vi aspetta dunque per il primo weekend dal 25 al 27 agosto, a partire dalle 18 del venerdì e del sabato, dalle 11 della domenica (cucina chiusa dalle 16 alle 18); per ritornare poi con un lungo weekend la settimana successiva, da giovedì 31 agosto a domenica 3 settembre. Tutte le informazioni sono disponibili su www.sagradigodia.it e sulla pagina Facebook e Instagram.