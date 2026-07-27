Al Visio Garden Martedì 28 luglio Yatai DJ Dente. Ingresso libero

Ogni martedì la musica è protagonista in via Asquini a Udine, con djset travolgenti e l’atmosfera unica del Visio Garden Yatai! Martedì 28 luglio dalle ore 20.00 alle 22.00 protagonista DJ Dente! Ingresso libero



Dente è un DJ e produttore indipendente nato a Udine, radicato alla cultura del suono e dei generi underground. Dopo aver partecipato alla scena di Londra nel 2018, si è appassionato alla musica Jungle, Bass e Garage, che ha voluto portare indietro con sé sottoforma di Vinile. Aspettatevi un mix Jungle/Drum&Bass con infusioni jazz, suoni atmosferici e bassi profondi: musica dedicata all’esperienza sonora e la danza!

In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno del Visionario. Il chiosco-yatai sarà aperto da lunedì a venerdì dalle 18.00 alle 24.00. Per maggiori info e per il programma completo, consultare il sito www.visionario.movie.