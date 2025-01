Al Visionario il tenero orsetto Paddington Sabato 11 e domenica 12 gennaio

Quando un terremoto distrugge la loro casa nella giungla peruviana, la zia Lucy decide di “spedire” il nipote in Inghilterra. Munito di montgomery, cappellino ed inseparabile valigetta, l’orso arriva in città, ma si perde alla stazione di Paddington. In suo soccorso arrivano i Brown, gentile coppia che si offre di ospitarlo. Le cose cominciano ad andare per il verso giusto, ma un giorno arriva una malvagia tassidermista…

In attesa del nuovissimo, terzo capitolo dedicato al simpatico orsetto, torna in sala con PICCOLI VISIONARI Paddington! Il film sarà in programma sabato 11 gennaio alle ore 15.00 e 17.00 e domenica 12 alle ore 10.30, accompagnato come di consueto da una deliziosa merenda. Sabato 11 alle 15.00 la proiezione sarà introdotta da Luca Dorigo, esperto del Museo Friulano di Storia Naturale, che ci parlerà non solo di orsi ma di tutti quei piccoli animali che popolano i nostri boschi e sono fondamentali per la biodiversità!

Le proiezioni saranno accompagnate da una deliziosa merenda con i biscotti offerti dal Panificio Pasticceria Sorelle Del Do. Sono valide le vantaggiose “Family Combo”, tariffe da comporre in varie combinazioni di numeri e di prezzi. L’appuntamento con Piccoli Visionari proseguirà sabato 18 e domenica 19 gennaio con Sonic 3.

