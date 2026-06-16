ALDO CAZZULLO al Teatro Nuovo Giovanni con lo spettacolo “Il genio degli italiani”. 31 marzo 2027

Aldo Cazzullo, fra i più autorevoli giornalisti e divulgatori italiani, sarà nuovamente protagonista nei teatri della penisola con lo spettacolo “Il genio italiano”. Questo nuovo progetto di Cazzullo vedrà una tappa anche in Friuli Venezia Giulia, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, il prossimo 31 marzo 2027, con inizio alle 21.00. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl e Scoppio Spettacoli, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e il teatro stesso, sono in vendita sul circuito Ticketone. Tutte le info e i punti autorizzati su www.azalea.it.

L’Italia non è nata dalla politica o dalla guerra; è nata dalla bellezza e dalla cultura, è nata dai versi di Dante, dagli affreschi di Giotto, dal Rinascimento. Prima ancora l’idea d’Italia nasce con Giulio Cesare e Virgilio. Aldo Cazzullo racconta la nascita di una nazione legata non tanto alle armi quanto al genio italiano. Un viaggio nella nostra identità nazionale alla scoperta dell’idea d’Italia. De te fabula narratur: la storia parla di ognuno di noi.

Aldo Cazzullo (Alba, 1966) è uno dei più autorevoli giornalisti e divulgatori italiani. Inviato e editorialista del Corriere della Sera, nel corso della sua carriera ha raccontato i principali avvenimenti della politica, della società e della cultura italiana, distinguendosi per uno stile chiaro e coinvolgente. Accanto all’attività giornalistica ha pubblicato numerosi saggi e bestseller dedicati alla storia e all’identità nazionale, contribuendo a rendere accessibili al grande pubblico temi complessi e spesso poco conosciuti. Tra i suoi libri più celebri figurano A riveder le stelle, Il posto degli uomini, Mussolini il capobanda e Quando eravamo i padroni del mondo. È autore e conduttore di programmi televisivi di approfondimento culturale e storico. Con il suo lavoro ha contribuito a rinnovare l’interesse per la storia italiana, in particolare tra le nuove generazioni.