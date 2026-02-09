Ale & Franz in scena al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. 10-11 febbraio 2026

Il celebre duo comico è atteso il 10 e 11 febbraio nel capoluogo friulano, il 12 a Casarsa della Delizia

Comicità e ironia a non finire: Ale & Franz in scena al Teatro Nuovo Giovanni da Udine con il loro nuovo spettacolo Capitol’ho

Udine, 6 febbraio 2026 – Ale e Franz, il duo comico italiano per eccellenza, torna a teatro con Capitol’ho, nuovo spettacolo che ne ripercorre la trentennale carriera. L’appuntamento è al Teatro Nuovo Giovanni da Udine martedì 10 e mercoledì 11 febbraio; lo spettacolo andrà in scena anche per il Circuito ERT giovedì 12 febbraio al Teatro Pasolini di Casarsa, dove ha fatto segnare il tutto esaurito.

Tredicesimo appuntamento della 29ma Stagione di Prosa del Teatro udinese, realizzata anche grazie al sostegno di Fondazione Friuli, Capitol’ho si preannuncia ricco di soprese e divertenti novità: accanto ai personaggi più iconici e surreali che ne hanno conclamato il successo, Ale e Franz ci presenteranno infatti nuovi ospiti disposti ad entrare nel loro strambo universo con l’ironia che da sempre li contraddistingue.

“Tra pezzi ‘classici’ e pezzi meno classici, tra scene che sembrano uscite da ieri e altre che sembrano prese da domani mattina, Capitol’ho racconta noi, le nostre abitudini, le nostre paure, le nostre figuracce quotidiane e il nostro eterno tentativo di sembrare migliori di quello che siamo – spiega Alberto Ferrari, regista dello spettacolo – Ale e Franz non spiegano la vita. La osservano. La imitano. La smontano. E ce la restituiscono un po’ storta, un po’ più chiara, e decisamente più divertente. Perché alla fine — tra una risata e l’altra — si scopre che il teatro non serve a cambiare il mondo… ma aiuta tantissimo a capirlo.”

info e biglietteria

Gli sportelli di via Trento 4 a Udine sono aperti al pubblico da martedì a sabato, dalle 16.00 alle 19.00 e a partire da 90 minuti prima di ogni rappresentazione. La biglietteria resta chiusa nei giorni festivi e i lunedì. Acquisti sempre possibili online su Vivaticket.it (https://teatroudine.vivaticket.it).

Per informazioni: tel. 0432 248418 (dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00)

biglietteria@teatroudine.it www.teatroudine.it

TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE

via Trento, 4 – 33100 UDINE

martedì 10 febbraio 2026 ore 20:30

mercoledì 11 febbraio 2026 ore 19:30

ALE E FRANZ – CAPITOL’HO

scritto da Francesco Villa, Alessandro Besentini,

Alberto Ferrari, Antonio De Santis

regia di Alberto Ferrari

con Ale&Franz

una produzione Dada

e Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito

in collaborazione con Essevuteatro