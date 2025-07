Alessandra Amoroso in concerto il 23 luglio 2025 a Villa Manin

Dopo aver conquistato i palasport italiani, Alessandra Amoroso, stella del pop italiano amatissima dal pubblico, torna live nell’estate 2025 nei luoghi più belli e suggestivi d’Italia con il suo “Fino a Qui Summer Tour 2025”. L’attesa tournée, che vedrà il gran finale a settembre in Piazza del Plebiscito a Napoli, vedrà anche un’unica esclusiva data in Friuli Venezia Giulia, di scena mercoledì 23 luglio 2025 nello splendido scenario di Villa Manin di Codroipo (Ud). I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl in collaborazione con Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del FVG, Regione Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla Cultura, PromoTurismo FVG e Città di Codroipo, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie dello spettacolo, attive dalle 18.30 in Piazza dei Dogi (arrivando da Rivolto). Le porte apriranno al pubblico alle 19.00 dai due ingressi previsti, uno da Piazza dei Dogi e uno dalla opposta Via dei Dogi. È possibile prenotare il proprio posto auto online su parkforfun.com, tutte le info su www.azalea.it .

A quattro anni dall’ultimo disco, lo scorso 13 giugno è uscito “Io non sarei”, il nuovo album di Alessandra Amoroso che vede la direzione artistica di ZEF. Si tratta di disco eterogeneo che mette in risalto le diverse sfumature di Alessandra: un progetto con una sola anima ma con sound e influenze diverse, dalla musica latina, al pop, passando per il soul. Questo album è il punto di partenza di un nuovo viaggio musicale dell’artista, prima parte di un progetto più ampio, e rappresenta la presa di coscienza che non c’è nulla da dimostrare, e che il vero cambiamento avviene quando si smette di rincorrere un’ideale che non esiste e si abbraccia la realtà, ogni giorno, nella vita vera, guardando dentro se stessi e facendo spazio a ciò che il futuro riserva.

Alessandra Amoroso ha raggiunto il successo nel 2009 grazie alla partecipazione e alla vittoria dell’ottava edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Nel corso della carriera ha pubblicato nove album, di cui sette in studio, esordendo sette volte alla prima posizione della classifica FIMI Album, e numerosi singoli, divenendo la terza cantante lanciata da un talent show italiano ad aver venduto più copie certificate dalla FIMI, con 3 milioni di unità a dicembre 2023. Nel corso della sua carriera ha ricevuto undici SEAT Music Awards per le sue vendite, due MTV Awards, due Power Hits Estate e due MTV Europe Music Awards, nelle categorie miglior artista dell’Europa meridionale e miglior artista italiana. Ha inoltre ricevuto altre candidature ai World Music Award, ai TRL Awards e ai Nickelodeon Kids’ Choice Awards oltre ad aver presenziato a Los Angeles come portavoce italiana per spotify egual.