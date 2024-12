Alessandra Amoroso, la stella del pop italiano in concerto a Villa Manin 23 luglio 2025

Dopo aver conquistato i palasport italiani, Alessandra Amoroso, stella del pop italiano amatissima dal pubblico, tornerà live da giugno 2025 nei luoghi più belli e suggestivi d’Italia con il suo “Fino a Qui Summer Tour 2025”. L’attesa tournée, che vedrà il gran finale a settembre in Piazza del Plebiscito a Napoli, vedrà anche un’unica esclusiva data in Friuli Venezia Giulia, il prossimo 23 luglio 2025, nello splendido scenario di Villa Manin di Codroipo (Ud). I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismo FVG e Città di Codroipo, saranno in vendita sul circuito Ticketone dalle 18.00 di venerdì 20 dicembre. Info e punti autorizzati su www.azalea.it .

Ottime notizie per i tanti fan del Nordest di Alessandra Amoroso, a cui si aggiunge anche quella relativa all’uscita del suo nuovo singolo dal titolo “Rimani rimani rimani”, brano che l’artista ha presentato a sorpresa live sul palco dell’ultimo tour nei palasport e che sarà in rotazione da oggi su tutti i network radiofonici e disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Alessandra Amoroso ha raggiunto il successo nel 2009 grazie alla partecipazione e alla vittoria dell’ottava edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Nel corso della carriera ha pubblicato nove album, di cui sette in studio, esordendo sette volte alla prima posizione della classifica FIMI Album, e numerosi singoli, divenendo la terza cantante lanciata da un talent show italiano ad aver venduto più copie certificate dalla FIMI, con 3 milioni di unità a dicembre 2023. Nel corso della sua carriera ha ricevuto undici SEAT Music Awards per le sue vendite, due MTV Awards, due Power Hits Estate e due MTV Europe Music Awards, nelle categorie miglior artista dell’Europa meridionale e miglior artista italiana. Ha inoltre ricevuto altre candidature ai World Music Award, ai TRL Awards e ai Nickelodeon Kids’ Choice Awards oltre ad aver presenziato a Los Angeles come portavoce italiana per spotify egual.

