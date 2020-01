Alessandra – Un grande amore e niente più (2020): Trailer Ufficiale del Film con Sergio Muniz – HD

Diretto da: Pasquale Falcone

Cast: Sara Zanier, Sergio Muniz, Eleonora Facchini, Antonio Apadula, Giacomo Rizzo, Pietro De Silva

Alessandra – Un grande amore e niente più in uscita In tutti i cinema italiani 19 marzo dal 2020.

Francesca e Roberto sono poco piu? che quindicenni, vivono la loro vita spensierata, si amano. Un giorno Francesca si accorge di essere in attesa. Con pudore e paura lo comunica a Roberto che rimane sconvolto dalla notizia, ha paura, e si allontana cosi? da lei. Francesca porta avanti, con l’aiuto della mamma, la sua gravidanza accetta quel dono d’amore che le e? stato offerto dalla vita. Dopo nove mesi da alla luce una bellissima bimba che chiama Alessandra. All’eta? di 25 anni Alessandra incontra un ragazzo, Valerio, del quale si innamora. Scopre pero? che e? figlio del suo padre naturale, in pratica sono fratelli unilaterali, ma…

