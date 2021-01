Alessandro Borghese con 4 Ristoranti venerdì 15 gennaio in Carnia

Dopo la prima tv assoluta di giugno, va di nuovo in onda, questa volta in chiaro, la puntata del programma Alessandro Borghese 4 Ristoranti in cui si decreta il miglior ristorante di cucina carnica del Friuli Venezia Giulia. L’appuntamento è per venerdì 15 gennaio in prima serata alle ore 21.15 su TV8 e in streaming.

A contendersi il titolo nella puntata ci saranno Sara con Antica Osteria Stella D’Oro, Alessandro con Edelweiss Stube, Paola con La Buteghe di Pierute e Federico con Osteria Al Cral.

Nelle case e nei ristoranti della Carnia la popolazione porta avanti con orgoglio le proprie tradizioni: nei menu non mancano mai ricette tramandate di generazione in generazione e i piatti cardine della cucina carnica, preparati con i prodotti di stagione e coltivati sul territorio, come lo zuf, i leggendari cjarsons e i macarons di coce. Ma oggi nei ristoranti della zona questi piatti vengono ancora riproposti rispettando gli antichi insegnamenti? I quattro ristoratori si sono sfidati, a colpi di pranzi e cene tipicamente carnici, per aggiudicarsi il titolo di miglior ristorante di cucina carnica del Friuli Venezia Giulia. L’oggetto di bonus sarà la zucca, l’ortaggio della Carnia più colorato e versatile, che viene usato dall’antipasto al dolce.

Grazie alla ormai stretta e consolidata collaborazione tra PromoturismoFVG e la produzione del programma Banijay Italia, lo chef Alessandro Borghese e la sua troupe sono ritornati per la terza volta in Friuli Venezia Giulia lo scorso novembre accendendo i riflettori sulle eccellenze enogastronomiche della Carnia. Dopo la nomina del miglior ristorante di frontiera a Trieste nel 2016, che ha visto come vincitore il ristorante Chimera di bacco e del miglior ristorante con annessa cantina vitivinicola del Collio nel 2017 per il quale è stato nominato l’agriturismo Wine&Beer Alturis di Cividale del Friuli, quest’anno sono i piatti e i prodotti della Carnia a essere i protagonisti per il Friuli Venezia Giulia della puntata che uno dei programmi enogastronomici più seguiti e appassionanti del panorama televisivo italiano dedica alla nostra regione.

Alessandro Borghese 4 ristoranti – la produzione originale di Sky prodotta da Banijay Italia – è la sfida culinaria itinerante della tv più appassionante degli ultimi anni: un’importante vetrina per tutto il territorio regionale -viste le molteplici riprese nei luoghi di interesse turistico – e per la promozione della Strada del Vino e Sapori del FVG