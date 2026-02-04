ALFA in concerto il 24 luglio a Bibione

L’estate di Bibione potrà contare sugli eventi del festival Suoni di Mare, calendario di concerti che unirà diversi generi e epoche, per coinvolgere un pubblico transgenerazionale e implementare l’offerta di intrattenimento estivo della località balneare in Comune di San Michele al Tagliamento (VE). Ufficializzato oggi il primo nome della rassegna: a salire sul palco di Piazzale Zenith, venue che torna quindi teatro di grandi eventi, il prossimo 24 luglio 2026 (con inizio alle 21.00), sarà il rapper genovese idolo del pubblico giovane, Alfa. Quello di Bibione sarà per l’artista l’unica data del Nordest del suo Tour 2026. I biglietti per il concerto, organizzato da Azalea Sound srl, in collaborazione con il Comune di San Michele al Tagliamento e Bibione, sono già in vendita sul circuito Ticketone. Tutte le info, i prezzi e i punti vendita su www.azalea.it . “Dopo le esperienze più che positive delle date zero ospitate allo Stadio Comunale, siamo fieri di essere riusciti a concretizzare l’obiettivo di riportare la grande musica anche in Piazzale Zenith, una delle location più vive e amate da chi frequenta Bibione. – ha commentato Flavio Maurutto, Sindaco di San Michele al Tagliamento –Lo sforzo economico e organizzativo messo in campo dall’Amministrazione e dagli uffici comunali è senza dubbio importante, tuttavia siamo certi che i risultati non si faranno attendere e ripagheranno sia in termini di indotto, sia in termini di soddisfazione da parte del pubblico che potrà tornare a vivere le emozioni di un vero e proprio festival musicale vista mare“.

Alfa è pronto a riportare la sua musica dal vivo in giro per l’Italia la prossima estate. Il 2025 è stato per lui un anno straordinario, segnato da un susseguirsi di traguardi che hanno confermato il suo ruolo tra i protagonisti della nuova scena cantautorale italiana: un tour estivo seguitissimo, un tour europeo tutto esaurito che ha portato la sua musica oltre i confini nazionali e un tour nei palazzetti completamente sold out, testimonianza di un successo in continua crescita. Dopo un anno ricco di successi, il giovane cantautore genovese annuncia oggi le prime date del suo tour estivo 2026: una nuova serie di concerti che si preannuncia come un’esplosione di energia, emozioni e partecipazione, e che promette di far vibrare i cuori dei fan con il sound unico e l’intensità che da sempre lo contraddistinguono. Un appuntamento imperdibile per chi ha seguito la sua ascesa e per chi desidera vivere, ancora una volta, la magia della sua musica dal vivo.

Alfa, nome d’arte di Andrea De Filippi, è uno dei rapper e cantautori più amati della nuova scena pop urban italiana. Classe 2000, genovese, ha conquistato il grande pubblico con uno stile diretto e fortemente emotivo, capace di parlare alle nuove generazioni. Dopo il successo virale di Cin Cin, si è affermato definitivamente con brani come TeStA Tra Le NuVoLe, pt.2, Vai! e la hit multiplatino Bellissimissima. Grande successo ha ottenuto anche A me mi piace, realizzato insieme a Manu Chao, che ha ampliato ulteriormente il suo pubblico. Le sue canzoni, caratterizzate da testi sinceri e melodie immediate, lo hanno portato stabilmente ai vertici delle classifiche e dei live italiani.

Il calendario completo del festival Suoni di mare, che vedrà a Bibione altri tre eventi con protagonisti alcuni fra i nomi più importanti della scena musicale italiana, verrà svelato nei prossimi giorni.